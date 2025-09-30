Algemesí remarca que espera desde mayo autorización del Gobierno para ampliar los colectores El PSPV critica que no se hayan destinado los fondos disponibles a la limpieza del alcantarillado que quedó obstruido durante el episodio del lunes

A. Talavera Alzira Martes, 30 de septiembre 2025, 13:34 Comenta Compartir

El temporal que ha azotado la Comunitat este principio de semana descargó con fuerza en la Ribera, principalmente en la Ribera Baixa y en Alzira, aunque la tormenta también tuvo incidencia en Algemesí. En esta ciudad, en tan solo 10 minutos cayeron casi 30 litros por metro cuadrado, unas cuantías que triplican los valores asimilables a la lluvia torrencial (10 litros por metro cuadrado).

Esta cantidad de agua no pudo ser asumida por la red de alcantarillado y se produjeron inundaciones en algunos tramos de calles que pudieron desaguarse sin incidentes en pocos minutos tras parar de llover. Cabe recordar que Algemesí fue una de las ciudades más afectadas por la dana de octubre del año pasado y todavía tiene pendiente reconstruir el alcantarillado.

En este sentido, el Ayuntamiento ha asegurado que para minimizar estos problemas históricos en el municipio, el consistorio presentó en el mes de mayo al Gobierno de España un plan «sin precedentes» para el redimensionado de los principales colectores de la ciudad, así como la construcción de un tanque de tormentas que acumule el agua de lluvia en momentos de colapso de la red.

«En estos momentos, el proyecto presentado por el Ayuntamiento se encuentra a la espera de validación y autorización», han apuntado fuentes oficiales.

Algunos vecinos han criticado que no hubiera mayor previsión y se hayan tenido que sufrir inconvenientes por la acumulación de agua. En este sentido también se han pronunciado desde la oposición. El PSPV ha señalado que el Ayuntamiento de Algemesí contaba con 2,1 millones de euros que, «en el estado de emergencia en el que nos encontramos, podrían destinar a lo que haya decidido el alcalde. Sin embargo, en lugar de invertir ese dinero en trabajos preventivos para limpiar el alcantarillado, el alcalde decidió devolver el dinero al banco» y finiquitar un préstamo.

El alcalde, José Javier Sanchis, explicó el domingo que se había intensificado la limpieza en los imbornales pero la problemática se encuentra en el interior de algunos colectores que han colapsado por el barro y se tienen que reparar.