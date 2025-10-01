Alfarb acogerá una jornada sobre cómo abordar los riesgos climáticos en los municipios Expertos analizarán la situación actual y las experiencias como la dana y ofrecerán respuestas basadas en la agroecología

A. Talavera Alzira Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:40

La Red de Municipios por la Agroecología (RMAe) y el Ayuntamiento de Alfarb organizan el seminario «Política local frente a los riesgos climáticos: propuestas desde la agroecología.» La jornada tendrá lugar en el Auditorio de Alfarb el lunes 6 de octubre y planteará respuestas urbanísticas a los retos actuales desde el ámbito local, combinando con las propuestas de los expertos y las prácticas agroecológicas.

En un contexto de emergencia climática y de acontecimientos extremos recientes como la dana se hace más necesaria la ordenación del territorio teniendo en cuenta la reducción de riesgos. El programa abordará cinco bloques: resiliencia del suelo; urbanismo y emergencia climática; sector agroecológico y emergencias; sociedad civil; y democracia climática.

Participarán, entre otros, Vicent Alfonso, alcalde de Alfarb, representantes de la Red de Municipios por la Agroecología y del Comité ciudadano y entidades como Fundació Assut, Sustraiak, CIEF- CV, Manos en el Tierra, Universidad de Granada, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de Madrid, SEAE, Altekio, Fundación Westminster, Ayuntamiento y productoras agroecológicas.

«Las políticas municipales con una perspectiva agroecológica ofrecen respuestas concretas para cuidar el territorio y potenciar su resiliencia ante la emergencia climática. Este seminario nos permite compartir aprendizajes y consolidar alianzas entre instituciones y ciudadanía», señala el alcalde Alfarb.

Entre otros temas se abordará el papel de la vegetación silvestre para la prevención de desastres naturales o la transformación de zonas inundables en parques.