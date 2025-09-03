Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los ciclomotores multados. LP

Alberic multa a cuatro conductores de ciclomotor por circular con 'escape libre'

Las sanciones son de 200 euros por inclumplir la ordenanza de ruido

A. T.

Alzira

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:45

El pasado lunes 1 y martes 2 de septiembre, entre las 22:50 y las 00:50 de la noche, la Policía Local de Alberic identificó a cuatro conductores de ciclomotor circulando por las calles Cervantes, Ribera Alta y Muntanyeta con «silenciador ineficaz», lo que provocaba que los vehículos emitieran un ruido incompatible con el descanso y la tranquilidad de las vecinas y los vecinos. El importe de la sanción ha sido de 200 euros para cada uno de los infractores.

De acuerdo con el Reglamento de Circulación (RD 1428/2003), «se prohíbe la circulación de vehículos de motor y ciclomotores con el llamado escape libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones» y «se prohíbe, así mismo, la circulación de los vehículos mencionados cuando los gases expulsados por los motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, salgan desde el motor a través de uno incompleto, inadecuado, deteriorado o a través de tubos resonadores».

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, explicaba que «somos conscientes que el ruido de estos vehículos es una de las mayores preocupaciones de nuestras vecinas y nuestros vecinos, y por eso desde la Policía Local impulsamos diferentes campañas de control durante todo el año. Además, las patrullas policiales actúan en consecuencia cuando observan una acción sancionable, porque el objetivo de nuestro gobierno y de nuestros agentes es garantizar al máximo el bienestar de la gente de Alberic. Por ahora, seguiremos sancionando e intensificando estas sanciones para cortar esta problemática de raíz».

Te puede interesar

