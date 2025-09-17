Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana amplía otros seis meses la investigación
Camino de l'Assagador. LP

Albalat pavimenta varios caminos rurales

El municipios avanza en la recuperación de estas vías para reforzar la seguridad

A. T.

Alzira

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:21

Albalat de la Ribera realiza obras de mejora en algunos de sus caminos rurales para favorecer el uso de agricultores y propietarios de casetas. Durante las últimas semanas se ha realizado la repavimentación del camino de Montolivet, un tramo del camino Magraneral y un tramo del camino L'Assagador.

La obra ha sido adjudicada a la empresa con un importe total de 112.883 euros y el 60% del total ( 67.729 euros) han sido subvencionados por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, mientras que la cantidad restante ha sido asumida por fondos propios del Ayuntamiento.

Con esta obra se continúa en el mantenimiento y mejora de los caminos rurales del término municipal, permitiendo así reforzar la seguridad vial y mejorando los accesos a parcelas, terrenos agrícolas y viviendas de las zonas, señalan desde la Concejalía de Agricultura. En los próximos meses se seguirán asfaltando más caminos rurales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  4. 4

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  5. 5 Muere Robert Redford a los 89 años
  6. 6 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  7. 7

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  8. 8

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia
  9. 9 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  10. 10 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Albalat pavimenta varios caminos rurales

Albalat pavimenta varios caminos rurales