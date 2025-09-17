Albalat pavimenta varios caminos rurales

A. T. Alzira Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:21 Comenta Compartir

Albalat de la Ribera realiza obras de mejora en algunos de sus caminos rurales para favorecer el uso de agricultores y propietarios de casetas. Durante las últimas semanas se ha realizado la repavimentación del camino de Montolivet, un tramo del camino Magraneral y un tramo del camino L'Assagador.

La obra ha sido adjudicada a la empresa con un importe total de 112.883 euros y el 60% del total ( 67.729 euros) han sido subvencionados por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, mientras que la cantidad restante ha sido asumida por fondos propios del Ayuntamiento.

Con esta obra se continúa en el mantenimiento y mejora de los caminos rurales del término municipal, permitiendo así reforzar la seguridad vial y mejorando los accesos a parcelas, terrenos agrícolas y viviendas de las zonas, señalan desde la Concejalía de Agricultura. En los próximos meses se seguirán asfaltando más caminos rurales.

Temas

Albalat de la Ribera