Albalat pavimenta varios caminos rurales
El municipios avanza en la recuperación de estas vías para reforzar la seguridad
A. T.
Alzira
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:21
Albalat de la Ribera realiza obras de mejora en algunos de sus caminos rurales para favorecer el uso de agricultores y propietarios de casetas. Durante las últimas semanas se ha realizado la repavimentación del camino de Montolivet, un tramo del camino Magraneral y un tramo del camino L'Assagador.
La obra ha sido adjudicada a la empresa con un importe total de 112.883 euros y el 60% del total ( 67.729 euros) han sido subvencionados por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, mientras que la cantidad restante ha sido asumida por fondos propios del Ayuntamiento.
Con esta obra se continúa en el mantenimiento y mejora de los caminos rurales del término municipal, permitiendo así reforzar la seguridad vial y mejorando los accesos a parcelas, terrenos agrícolas y viviendas de las zonas, señalan desde la Concejalía de Agricultura. En los próximos meses se seguirán asfaltando más caminos rurales.
