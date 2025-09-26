Albaida volverá a licitar las obras del Centro de Día La actuación se encuentra de nuevo parada, un año después de que la adjudicataria cesara la construcción durante cuatro meses exigiendo ampliar el presupuesto

B. González Albaida Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Nuevo varapalo para el Ayuntamiento Albaida y, en concreto, para los usuarios del Centro de Día de Alzheimer. La construcción del nuevo centro se está convirtiendo en un tormento. La constructora ha vuelto a paralizar las obras solicitando de nuevo una ampliación del presupuesto. Una situación que se ha convertido ya en «el día de la marmota». Y es que, cabe recordar que hace un año, la empresa adjudicataria, Urbasur, paralizó la actuación ante el impago de seis certificaciones de obra, pero también exigiendo una ampliación del presupuesto inicial por el alza de los precios.

Tras las gestiones realizadas por el Consistorio, la Conselleria de Servicios Sociales pagó las certificaciones pendientes y se llegó a un acuerdo con la empresa. Ésta subrogó la obra a otra empresa, Consval, que sería la encargada de finalizar la primera fase de la obra, un mínimo del 20% para poder hacer la cesión.

Según explicó el alcalde, Juan Carles Roses, en el pleno municipal, a preguntas del concejal del PSPV-PSOE, David Palací. «Han llegado a realizar el 23% de la obra, pero después de revisar los precios, vuelven a lo mismo: no le salen los números».

El primer edil apuntó que han transmitido la situación a Conselleria y que Albadia podrá contar con la partida necesaria tras la revisión de los precios. Se prevé unos 270.000 euros. «Nos han dicho que en el momento en el que presentemos la revisión de los precios nos lo aprueban», señaló y aseguró que la intención del equipo de gobierno es concluir la obra, pese a que otro de los problemas, además del dinero, es el tiempo.

Al respecto, recuerda que las obras del Centro de Día se sufragan con fondos europeos y la actuación tiene que estar finalizada en junio de 2026. Para ello, lo primero que hay que hacer es resolver el contrato con la adjudicataria inicial, con Urbasur, para iniciar cuanto antes el proceso de licitación.

Roses explicó que cuentan con la seguridad de que hay una empresa interesada en presentarse, que es la que contrató Urbasur para reanudar la obra, Consval. «Esta empresa se ha comprometido, en caso de ser la adjudicataria (porque pueden presentarse otras empresas) a tener al menos el edificio finalizado en junio», asegura. Y es que para ese mes los usuarios tienen que estar en el centro. Para el resto de urbanización: zona ajardinada, muros y vallado, el plazo se extiende en seis meses más, hasta diciembre de 2026.

«Estamos trabajando en este asunto y no lo hemos tomado muy a pecho porque sería una pena que se quedara hecha solo una estructura. A pesar de que los usuarios se encuentran bien en la Casa del Clau (donde fueron ubicados hace varios años de manera provisional), el centro debe terminarse», insistió el alcalde.

Roses asegura que no es del agrado del equipo de gobierno de resolver este contrato de manera amistosa, después de todo lo sucedido, pero que la única forma de poder volver a licitar la obra y terminarla es resolverlo con un acuerdo.

Temas

Alzheimer

Albaida