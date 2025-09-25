Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento de la representación del MIracle.

Agullent escenifica el Miracle de Sant Vicent en su 425 Aniversario

Más de sesenta personas participan en la representación teatral, que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre en la ermita de San Vicente Ferrer

R. X.

Agullent

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:51

Tras siete años sin representarse, Agullent se prepara para vivir de nuevo la representación teatral del Miracle de San Vicente Ferrer, con la participación de más de sesenta personas, entre actores, colaboradores y técnicos, en la plaza de la Ermita.

Con motivo de los 425 años del Miracle, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agullent y el grupo de teatro L'Altet de l'Aire han organizado una nueva puesta en escena de este hecho, que no tenía lugar desde 2018. La representación, que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a las 19.30 horas. En un primer acto se escenificarán pasajes vida cotidiana del Agullent del año 1600, con referencias a momentos históricos recogidos en el Llibre dels Consells de la Universitat de Agullent.

También tendrá un peso especial la música, con la interpretación del canto de la trilla y del aguinaldo, entre otros. La segunda parte de la representación estará centrada específicamente en el Miracle de la peste, con el que San Vicente Ferrer, en 1600, liberó el pueblo de la peste bubónica. Este hecho quedó recogido en la obra de teatro La Fe Premiada, de Ramon Andrés Cabrelles, escrita en 1900.

La edición de este año cuenta con la participación de más de veinte niños, niñas y jóvenes del pueblo, los actores y actrices del grupo de teatro El Altet de l'Aire, alumnado de Agudansa, y también con personas particulares que han ayudado en la parte musical, Juan F. Martí, Jose Maria Bru y Pepe Coll, e Isabel Casanova con la coordinación de la menudalla. La representación cuenta con la colaboración de la Parroquia de San Bertomeu Apóstol y de la Agrupación Musical de Agullent.

En la escenografía se suma el trabajo técnico de sonido e iluminación, que junto con el entorno de la Ermita de San Vicente Ferrer, aportarán una gran vistosidad al montaje teatral. La concejala Cultura, Maria Herrero, ha destacado «el esfuerzo y la ilusión colectiva de poner en escena esta representación teatral, que es parte del patrimonio cultural de Agullent y une a personas y colectivos locales para llevarla a cabo.» Asimismo, Herrero invita tanto al vecindario como a los pueblos de alrededor a disfrutar de una representación original y única.

