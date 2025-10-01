Agullent celebra la VIII Matinal Sostenible La jornada, que tendrá lugar este sábado, incluye actividades lúdicas e información para promover una movilidad limpia y saludable

R. X. Agullent Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:20

Agullent se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y el Día Internacional contra el Cambio Climático con la octava edición de la Matinal por la Movilidad Sostenible con una jornada con actividades lúdicas para todos los públicos y en la que se informará sobre cómo promover una movilidad más saludable y limpia.

La jornada será este jueves, a partir de las 11 horas. Las calles del centro histórico y la Plaza Mayor se convertirán en espacios libres de tráfico motorizado para dar paso a una amplia variedad de actividades: talleres, juegos, castillos hinchables, costura en directo a cargo de las Amas de Casa e iniciativas tan destacadas como el taller de serigrafía del proyecto Terriblemente de la Terreta.

A las 13 horas tendrá lugar la tradicional bicicletada familiar, con un recorrido pensado para compartir en grupo y disfrutar del entorno urbano de una forma saludable y sostenible. Durante la jornada, el Ayuntamiento de Agullent también dispondrá de un espacio informativo donde se darán a conocer las ayudas y bonificaciones disponibles para bicicletas y vehículos híbridos o eléctricos, así como los proyectos municipales en marcha en materia de movilidad sostenible.

El concejal de Medio Ambiente, Jordi Bru, ha destacado que «esta es una jornada de reivindicación y también de aprendizaje, ya que año tras año revisamos y apostamos por nuevas acciones de larga duración para ofrecer una alternativa sostenible para el transporte diario».