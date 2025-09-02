Agullent se adentra en las Fiestas de Septiembre con la celebración de Día del Miracle La Nit de les Fogueretes y la visita a la llàntia de l'oli, entre los actos que recuerdan la intercesión milagrosa de Sant Vicent para librar al municipio de la peste

Agullent se prepara para vivir con intensidad los días grandes de las sus Fiestas de Septiembre. Ayuntamiento, festeros y festeras del Cristo y la parroquia de San Bartolomé han trabajado conjuntamente para ofrecer un programa completo y participativo, que ya ha empezado a llenar las calles con los primeros actos previos, como los ensayos de danzas, los Juegos en la Font, la inauguración de la exposición 'Pinzellades ' de Amelia Albert, la Cena Popular con la actuación de Fun Jazz Proyecto o la actuación del Grupo de Danses Socarrel de Xàtiva junto con la Rondalla La Comarcal.

El programa se intensifica a partir de este martes con actividades como el taller de antorchas o fallas, a las 19.30 horas en la Font; la proyección del documental El baile del Valle, de Joan Baptiste Martí i Héktor Arrue, a las 19.30 horas en el Auditorio Municipal; y la Santa Misa del Milagro en la Ermita de San Vicente, a las 20.00 horas. Pero será durante el fin de semana, del 5 al 7 de septiembre, cuando la fiesta estallará con los actos centrales.

Así, este viernes, la tradicional Nit de les Fogueretes inaugurará los días grandes. A las 23.00 horas, una comitiva formada por los festeros y festeras del Cristo, las autoridades municipales y numerosos vecinos y vecinas recorrerán las calles desde la Plaza Mayor hasta la Ermita de San Vicente Ferrer, en un trayecto iluminado con farolillos. A la llegada al templo, se cantarán los gozos y se visitará la llàntia de l'oli, un elemento emblemático de la devoción local.

Al finalizar, la fiesta continuará en la Font Jordana, donde se repartirá cacao, altramuces, refrescos y helados para la menudalla, y la Orquesta Matrix pondrá la música en la primera noche festiva.

El sábado 6, Día del Miracle, empezará con la procesión y subida de la imagen de San Vicente Ferrer hasta la ermita, donde se celebrará una Santa Misa solemne a las 11:00 horas. Al finalizar, se realizará la bajada de la imagen del santo, que recorrerá las calles del pueblo en pasacalle acompañada por la Agrupación Musical de Agullent. El acto culminará con una mascletá en la Plaza Mayor. A lo largo del día, tanto por la mañana como en la tarde, la Font Jordana acogerá un Parque Infantil para que la pequeña también disfrute de la jornada festiva.

A las 20.00 horas será el momento de la Dansà Infantil, que dará paso a la Serenata en el Convento de San Jacinto en honor al Cristo de la Salud, con un refrigerio para los asistentes. Ya entrada la noche, a las 23.30 horas, la Dansà Popular llenará la Plaza Mayor de música y baile, con la participación de decenas de bailadores y bailadoras, acompañados por la banda de música.

Finalizada la Dansà, los festeros y festeras llevarán a cabo la tradicional «Arbolà», y la fiesta seguirá en la Font Jordana con la actuación del DJ Obix, que pondrá ritmo por la noche con música actual.

El domingo 7, Día del Cristo, arrancará con la celebración de la Santa Misa a las 11:30 horas en el Convento de San Jacinto. A continuación, la compañía Xarop Teatre presentará el espectáculo infantil El pirata Barba en el paseo de la Font Jordana, pensado para público infantil y familiar. La música volverá a tomar las calles sobre las 13:30 horas con un pasacalle de la Agrupación Musical de Agullent, y a las 14.00 horas, la mascletà hará temblar la Plaza Mayor, a cargo de la Pirotecnia Aitana.

Los actos de la tarde empezarán a las 20.00 h con la solemne procesión en honor al Cristo de la Salud, que recorrerá las principales calles del municipio. Como clausura de las Fiestas de Septiembre, a las 21.30 horas se ofrecerá un castillo de fuegos artificiales desde la Plaza España, que pondrá punto final a los días grandes de las fiestas.

Además, del 4 al 7 de septiembre, los Campaners de Agullent realizarán varios toques y revolteos tradicionales que acompañarán a los principales actos religiosos y festivos.

Como colofón, el sábado 27 de septiembre tendrá lugar la representación teatral de 'El milagro de la peste', a las 19.30 h en la Ermita de San Vicente, recordando los orígenes de la celebración del Miracle, recuperada este año por la Concejalía de Cultura, la compañía de teatro el Altet del Aire y un buen número de personas que han ayudado en su realización.