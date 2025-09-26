Adif proyecta una remodelación integral de la estación de Xàtiva ante la llegada del AVE La Administradora de Infraestructuras Ferroviarias y el Ayuntamiento trabajan en la reordenación de la movilidad en el entorno de la terminal que contemplaría la ampliación de aparcamientos

Adif ya dispone de un proyecto de renovación integral de la estación de tren de Xàtiva ante la llegada de la alta velocidad al municipio, que incluirá nuevas rotulaciones, accesos diferenciados para Cercanías y para el AVE, así como una importante actuación en la plaza para mejorar la accesibilidad y la funcionalidad.

Un proyecto que fue presentado a los representantes municipales por el Subdirector Territorial Este de Adif, Juan Cano Martínez, y la Subdirectora de Coordinación de Proyectos Singulares y Calidad de la Arquitectura, Elena Múgica de la Morena, en una reunión en la que también se acordó trabajar de manera conjunta en la reordenación de la actividad y del flujo de personas, vehículos privados, taxis y autobuses que confluyen en la plaza de la estación.

Al respecto, según fuentes municipales, se vio la necesidad de integrar en este proceso la estación de autobuses, con el fin de garantizar la intermodalidad y facilitar las conexiones con otros medios de transporte, así como la continuidad del carril bici.

Ambas partes mostraron la voluntad de repensar el espacio de la plaza de la estación para hacerlo más «cómodo y organizado» como punto neurálgico del tráfico en la ciudad. Cabe recordar, que la estación de Xàtiva está dentro del núcleo urbano, en una de las principales arterias de la ciudad.

Asimismo, se abordó la creación de nuevos aparcamientos que den respuesta al aumento previsto de pasajeros. Y es que, si ahora la cifra de desplazamientos anuales está en 1,5 millones, con la llegada del AVE podrían incrementarse en medio millón más hasta superar los 2 millones.

Según explica el alcalde, Roger Cerdà, «es importante que trabajemos desde ahora para prever las mejores soluciones posibles para que la llegada del AVE sea una oportunidad de crecimiento para esta ciudad y no un obstáculo», quien insiste que por eso es importante tener en cuenta la conexión de la estación de tren con la de autobuses y la ampliación de aparcamientos para evitar el colapso en la zona.

El Ayuntamiento de Xàtiva presentará en breve una propuesta de reordenación del espacio y antes de que finalice el año tendrá lugar una nueva reunión con ADIF para seguir avanzando en los trabajos.

