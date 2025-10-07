Un accidente en la A-7 a la altura de Rotglà i Corberà provoca un kilómetro de retenciones El siniestro, en el que se han visto implicados varios vehículos, ha obligado a cortar dos de los tres carriles sentido Valencia

B. González Xàtiva Martes, 7 de octubre 2025, 15:46 | Actualizado 16:01h.

Un accidente ocurrido sobre las tres de la tarde de este martes está provocando retenciones de hasta 1 kilómetro en la A-7 a la altura del término municipal de Rotglà i Corberà, concretamente entre los kilómetros 395 y 396 sentido Valencia.

El siniestro, en el que se han visto implicados varios vehículos, ha obligado a cortar los carriles derecho e izquierdo de la vía y los vehículos están circulando sólo por el carril central.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, en principio, como consecuencia del accidente sólo hay que lamentar daños materiales, aunque en el lugar se encuentran los servicios de Emergencias.