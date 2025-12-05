El 70º Salón Nacional 'Ciutat de Xàtiva' se consolida como referente de la fotografía de autor 'Transpool', del gaditano Rubén Vázquez, consigue el primer premio en una edición en la que el jurado destaca la calidad de los trabajos presentados

R. X. Xàtiva Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:51 Comenta Compartir

La Agrupació Fotogràfica Setabense d'Aficionats (AFSA), con el patrocinio del Ayuntamiento de Xàtiva, ha dado a conocer el fallo de la 70ª edición del Salón Nacional de Fotografía. 'Transpool', de Rubén Vázquez (La Línea de la Concepción) ha resultado ganador. El segundo premio ha sido para la obra 'Éxodo interior', de Francisco Fuster (Palma) y 'Crónica silenciosa del oficio del pastor patagónico', de Héctor Javier Martín, de Cocentaina, ha conseguido el tercer premio.

El jurado también entregó el premio social a la obra 'Camino y naturaleza' del setabense Eduard Francés Sanchis.

Tras una intensa jornada de debate y análisis, el jurado ha seleccionado las colecciones ganadoras que formarán parte de la historia de este longevo certamen. El jurado evaluó las colecciones finalistas en su formato físico, valorando, entre otros aspectos, su interés artístico, la calidad técnica, la coherencia narrativa o el acabado de la impresión, sellos distintivos de este concurso.

La inauguración de la exposición y la entrega de premios será el 20 de diciembre, a as 18.30 horas en la Casa de la Cultura de Xàtiva. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 16 de enero de 2026.

AFSA felicita a los autores finalistas, especialmente a los que han resultado premiados en esta ocasión y agradece su participación en el Salón a todos los autores presentados, a los miembros del jurado, a los socios y público participante y a los colaboradores. Desde la organización se destaca el nivel de las obras y la recuperación del número de autores presentados, consolidando el Salón como un referente de la fotografía de autor en España.

Temas

Xátiva

Arte