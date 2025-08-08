Casi 3.000 personas han visitado el campanario de Moixent desde su apertura al público La iniciativa, impulsada por la Asociación de Campaners, atrae cada año a más personas interesadas por este patrimonio religioso, social y cultural

La iniciativa impulsada por la Asociación Campaners de Moixent para abrir al público el campanario durante la Semana de Fiestas Patronales ha superado todas las expectativas. Desde que comenzaran estas visitas en 2008, en sus diecisiete ediciones han participado 2.932 personas, una cifra que refleja el creciente interés por este patrimonio religioso, social y cultural.

Además, en el marco de las celebraciones en honor a San Pedro Apóstol, patrón de la localidad, se han realizado ya cuatro ediciones de visitas guiadas que han contado con la participación de medio centenar de personas. A ello se suman otras visitas puntuales en el ámbito educativo, catequético y cultural, lo que ha permitido extender esta experiencia más allá del calendario festivo.

«La propuesta inicial se ha ido enriqueciendo gracias al interés de diversos colectivos que solicitan visitas en fechas distintas», afirma Felipe Sanchis, presidente de la Asociación. Este esfuerzo por atender nuevas solicitudes ha convertido el campanario en un reclamo para muchos moixentins y visitantes, quienes en algunos casos repiten la experiencia.

Entre las visitas destacadas de este año, se encuentran la de alumnos del instituto de la localidad, así como del Centro Ocupacional de Moixent o la visita especial de dos misioneros. Normalmente, en estas visitas guiadas no se puede presenciar el toque manual de las campanas, que normalmente está mecanizado. En estas ocasiones, el alumnado sí que pudo presenciar e incluso experimentar el toque en la campana del convento de la capilla.

También cabe resaltar la visita guiada celebrada el día previo a la festividad de San Pedro, en el mes de junio, en la que participaron las Reinas de las Fiestas de Moixent, sus damas de honor y la presidenta de la Comisión de Fiestas Patronales.

Ahora, en las fiestas de agosto en honor al Santísimo Cristo del Monte Calvario y las Santa Reliquias, a finales de mes, se vuelven a organizar visitas guiadas. Concretamente del lunes 18 al miércoles 20 de agosto, entre las 18:00 y las 19:00 horas, en grupos reducidos de 8 a 10 personas.

Recorrido de la visita

Durante la espera, los asistentes pueden contemplar un panel fotográfico con imágenes históricas del remate del campanario, incluidas fotografías en blanco y negro del proceso de reconstrucción y restauraciones de 1987 y 2007. Este panel, habitualmente expuesto en la Capilla del Convento, es trasladado a la iglesia para la ocasión.

En la base del campanario, se podrá visitar una exposición permanente que incluye objetos históricos y religiosos, como la imagen de Santa Bárbara, un cuadro de San Paulino de Nola, antiguos cojinetes y badajos, una pieza de cerámica de la antigua bola del campanario, la primera esfera del reloj con números romanos, y dos matracas, una de ellas procedente de la Ermita de la Casa Rabosa.

También se exhiben los cuadros con el Nombramiento de Campanero de Honor al Padre Moreno y el listado de todos los campaners de Moixent.

Tras subir los 83 escalones que conducen a la sala del campanario, los visitantes se encuentran con las ocho campanas y la tradicional Matraca, en una visita guiada llena de explicaciones y curiosidades.

Durante el recorrido, se permite tomar fotografías y es posible coincidir con el sonido del toque del Rosario, que como se ha indicado anteriormente está mecanizado. «Al ser un espacio tan pequeño es difícil realizar el toque manual», explica el representante de los campaners, quien subraya que las visitas tienen este año un significado especial, al celebrarse el centenario del inicio de la reconstrucción del remate del campanario, que comenzó en 1924 y culminó con su bendición en 1928.

Al finalizar la experiencia, se puede dejar un comentario o recuerdo en el Libro de Firmas, disponible desde 2016 en la Capilla del Santísimo Sacramento.

Nuevas visitas a finales de agosto

Las personas que se acerquen a disfrutar de las fiestas patronales a finales de agosto, sí que podrán presenciar el toque manual de las campanas, declarado Bien Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2022, desde el exterior.

Concretamente los días 23 y 24, los campaners tocarán para misa y procesión de los patrones: repiques de fiesta y de solemnidad; toque de 'Alzar a Dios'; de aviso de solemnidad, repiques de solemnidad y volteo de solemnidad. Para la procesión son los volteos.