Más de 300 vecinos de la Ribera recibirán formación ante emergencias a través de un proyecto europeo RISE sirve para dar herramientas para anticiparse, prepararse y responder a las crisis

A. Talavera Alzira Jueves, 30 de octubre 2025, 11:14

El Consorci de la Ribera, formado por las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, comienza un nuevo proyecto europeo para hacer frente a las catástrofes. Se trata de RISE Resilient Communities y cuenta con financiación de la Unión Europea a través del programa ERASMUS+. Su objetivo es prepararse para las emergencias mediante la educación de adultos, el aprendizaje digital y la innovación.

RISE Resilient Communities está en ejecución desde el mes de septiembre con el Consorci de la Ribera como coordinador. También forman parte de esta iniciativa como socios EXO Società Consortile, de Italia, Building Ukraine Together, de Ucrania, Antalya Bilim Universites, de Turquía, y dos instituciones de Irlanda: Momentum Educate + Innovate y Gairmeach Training Limited.

Este proyecto equipará a educadores, líderes comunitarios y organizaciones con herramientas para anticiparse, prepararse y responder a las crisis. Para fomentar una recuperación proactiva en caso de catástrofe y conseguir la resiliencia comunitaria a largo plazo, integrará en el aprendizaje la innovación, la resiliencia medioambiental y las estrategias de mitigación de riesgos.

El programa instruirá a más de 80 educadores y líderes comunitarios en preparación y resiliencia ante catástrofes y a más de 250 personas adultas de comunidades afectadas por catástrofes en la Ribera. Se impartirá formación estructurada e innovación digital, así como una recopilación de mejores prácticas europeas en materia de recuperación después de catástrofes. También se realizará un Laboratorio de Innovación para codiseñar soluciones de recuperación utilizando herramientas digitales y modelos de participación para garantizar un impacto sostenible y escalable.

La formación se desarrollará en los ayuntamientos de la Ribera que participen en el proyecto Emplea Xúquer como complemento para la prevención. Su duración será de 24 meses, pero posteriormente todos los materiales del proyecto estarán a disposición del público para seguir formando a la ciudadanía en la mitigación y prevención de catástrofes.