El viaje inolvidable de...Zdenka Lara

¿Quién dijo que el trabajo y el ocio no pueden ir de la mano? Las cuatro interioristas aprovechan el viaje al salón del mueble de Milán para conocer la zona menos frecuentada de la ciudad, pero a la vez la más rica en cuanto a diseño

Las interioristas Zdenka Lara, Sandra Figuerola, Silvia Martínez y Ampa Prada tenían que acudir al Salone del Mobile de Milano y no dudaron en aprovechar el viaje profesional para explorar la cara menos conocida de la capital lombarda, la más relacionada además con su parcela profesional, llena de deliciosos lugares poco frecuentados por turistas y muy vinculados al diseño como la Galería Rossana Orlandi, la Via Tortona o la zona de Brera. Esta vez el objetivo no eran los enclaves emblemáticos que ya conocían -el Duomo, el castillo Sforzesco o la famosa Galería Vittorio Emanuele-. Los visitaron, lógicamente, así como el encantador hotel Bulgari, pero las novedades llegarían a partir del segundo día.

Además de la feria, ese fue el momento escogido para recorrer el espacio de Rossana Orlandi, conocida como la 'prima donna' del diseño emergente por su influencia en el contemporáneo y su talento para descubrir aquello que rompe moldes. Todo el mundo puede visitar su espacio y conocer hacia dónde irá el diseño en un futuro no muy lejano. Además, el ambiente, por la gente que lo frecuenta, es muy cool. Nuestras protagonistas fueron a la presentación anual de la exposición de las nuevas piezas. Siempre atentas.

Iconos del arte No podían regresar sin traer alguna pieza exclusiva como estos diseños de Kose Collection.

Otro lugar diferente es el espacio temporal que montan para la feria Moooi, en la Via Tortona, uno de los distritos del diseño, y les encantó porque plantea un concepto global de espacio en el que se suceden distintos escenarios pero dentro de una idea muy potente de mobiliario, recubrimiento de superficies y atrezzo donde tiene mucha importancia la puesta en escena. Además, es muy atractivo debido a que se encuentra en una nave industrial espectacular y sorprendente.

El tercer día disfrutaron de la zona de Brera, conocida como la Bohemia del lujo. A todas les recordó al barrio de Le Marais en París. Cafés al aire libre, tiendas exclusivas y particulares y ambiente joven, bohemio y chic. No en vano, Brera es una de las zonas más antiguas de Milán, con calles empedradas y marcas punteras de diseño. Tras un divertido trayecto en taxi acabaron cenando en el restaurante del Edificio Armani, en la Via Manzoni, donde desde la última planta en que está situado podían contemplar los tejados de uno de los enclaves con más 'allure' de Milán.

Así es Milán Lombardía (Italia) 181,8 kilómetros cuadrados 1,3 millones de habitantes Situada a 1.032 kilómetros de Valencia

Para el último día dejaron Navigli, ese intento de 1179 por hacer canales navegables que mejoró espectacularmente con la intervención de Leonardo da Vinci y que podría haber competido con Venecia.

De ahí saltaron -en taxi, no en barco- a su pizzería favorita, Fabbrica, para después acudir al café Trussardi. Otro lugar que recomiendan es Paper Moon, un sitio para dejarte ver y despedirte de Milán como la ocasión merece, en el ambiente más distinguido, transversal, interesante, intelectual y a veces, superficial.

Antes de coger el avión, hicieron un brunch en Princi, cadena de cuatro panaderías de Milán que enamoró al dueño de Starbucks, quien siempre las recomienda en sus entrevistas y que acaban de abrir sucursal en el soho londinense. Todo resulta de lo más espectacular porque, como en la vida de estas cuatro valencianas, su filosofía se resumen en una frase: «Las cosas bien hechas exigen tiempo, pasión y dedicación».