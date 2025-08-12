La presencia valenciana de premio en la Gala Starlite, organizada por Antonio Banderas

La Gala Starlite 2025, celebrada anoche en la Cantera de Nagüeles (Marbella) bajo el lema «Masquerade Night», volvió a reunir a destacadas figuras del arte, ... la cultura y la solidaridad con un mismo objetivo: recaudar fondos para las fundaciones Lágrimas y Favores y Niños en Alegría. Aunque Antonio Banderas, anfitrión del evento junto a Sandra García-Sanjuán, no pudo asistir presencialmente por encontrarse rodando en Londres, intervino por videoconferencia para dar la bienvenida y mostrar su apoyo.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche llegó con la subasta de 'God Save the Queen', del artista valenciano Jesús Arrúe, que alcanzó la cifra final de 25.000€ y se convirtió en la puja más cara de la noche. La pieza, una oda al empoderamiento femenino inspirada en figuras como Madonna —quien posee dos obras del artista—, fue presentada en vivo por el propio Arrúe, que compartió con el público la historia detrás de su creación y su conexión personal con la reina del pop.

«Es una obra que celebra la fuerza de mujeres que, como Madonna, han desafiado los límites y se han reinventado una y otra vez. Que esta pieza encuentre un nuevo hogar y, al mismo tiempo, ayude a quienes más lo necesitan, es para mí un orgullo enorme», expresó el artista Jesús Arrúe durante su intervención.

La venta de God Save the Queen no solo sumó una importante aportación a la recaudación final, sino que reforzó la proyección internacional del artista, cuyo trabajo —marcado por el realismo urbano y la crítica social— continúa conquistando escenarios de primer nivel.

Pero la presencia valenciana no se quedó sólo con la obra de Jesús Arrúe. También Alberto Aibar, un joven empresario y vecino de Benetússer, contribuyó a que la presencia valenciana fuera mucho más importante. Todo comenzó con la dana, ya que Alberto fue uno de los voluntarios que se activó desde el minuto uno a través de sus redes sociales, en una cadena solidaria que logró movilizar a más de veinte empresas. «Cuando las comunicaciones colapsaron, me planté en Benetússer con botas de agua y un coche lleno. Lo que empezó como una urgencia familiar se convirtió en un movimiento de solidaridad empresarial de toda España», explica Aibar.

Toda esa ayuda, visibilidad y movilización culmina ahora con la Gala Starlite, ya que su auditorio lució tres imponentes máscaras creadas por el artista fallero Josué Beitia, ganador del Primer Premio Especial de Fallas 2024 y que, tras perder su taller, obras y coche por la riada que inundó su localidad, ha convertido materiales falleros tradicionales en esculturas que simbolizan el renacer cultural. «Como las Fallas: todo arde y todo renace. Esta obra es mi forma de volver a empezar», comparte Beitia, quien ha reconstruido su taller desde cero apoyado por la comunidad fallera.

Además, los asistentes a la gala recibieron un abanico artesanal de Abanicos Aparisi, de Aldaia, otro de los pueblos duramente afectados por la dana. Estas piezas son más que recuerdos: son testimonios del comercio local y de los gremios artesanos que resisten para mantener viva su tradición. «Estos abanicos no solo refrescan el ambiente; llevan en cada varilla la historia de Aldaia y su gente que se levantó del barro con dignidad», comenta Aibar.