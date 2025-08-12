Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
Una de las máscaras que decoraban el acceso a la Gala Starlite en Marbella.

Ver 26 fotos
Una de las máscaras que decoraban el acceso a la Gala Starlite en Marbella. LP

La presencia valenciana de premio en la Gala Starlite, organizada por Antonio Banderas

Una obra del artista Jesús Arrúe se convierte en la obra más valorada de la noche, mientras artistas afectados por la dana han sido grandes protagonistas

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 16:34

La Gala Starlite 2025, celebrada anoche en la Cantera de Nagüeles (Marbella) bajo el lema «Masquerade Night», volvió a reunir a destacadas figuras del arte, ... la cultura y la solidaridad con un mismo objetivo: recaudar fondos para las fundaciones Lágrimas y Favores y Niños en Alegría. Aunque Antonio Banderas, anfitrión del evento junto a Sandra García-Sanjuán, no pudo asistir presencialmente por encontrarse rodando en Londres, intervino por videoconferencia para dar la bienvenida y mostrar su apoyo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  2. 2 Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local de La Marina
  3. 3 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  4. 4 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  5. 5

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  6. 6 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  7. 7 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  8. 8 Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
  9. 9

    Las carreras que evitan los alumnos valencianos
  10. 10 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La presencia valenciana de premio en la Gala Starlite, organizada por Antonio Banderas