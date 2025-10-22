Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Daniel Gallego, segundo por la izquierda, con su equipo. LP

El peluquero valenciano Daniel Gallego se convierte de nuevo en el mejor peluquero de España

El estilista gana el premio Fígaro, el más reconocido en el sector, a la mejor colección masculina

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:44

Daniel Gallego trastea por su peluquería, un pequeño y modesto local ubicado junto a las vías del tren. Nunca sintió que tuviera que buscar un ... lugar más glamuroso, aunque conociendo a este joven valenciano nada es imposible. Porque el peluquero hace tiempo que se propuso convertirse en uno de los mejores peluqueros del planeta y lo está consiguiendo a base de una pasión desmedida por su trabajo y mucha dedicación. Porque los premios no llegan solos. El último, esta misma semana.

