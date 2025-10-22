El peluquero valenciano Daniel Gallego se convierte de nuevo en el mejor peluquero de España

Daniel Gallego trastea por su peluquería, un pequeño y modesto local ubicado junto a las vías del tren. Nunca sintió que tuviera que buscar un ... lugar más glamuroso, aunque conociendo a este joven valenciano nada es imposible. Porque el peluquero hace tiempo que se propuso convertirse en uno de los mejores peluqueros del planeta y lo está consiguiendo a base de una pasión desmedida por su trabajo y mucha dedicación. Porque los premios no llegan solos. El último, esta misma semana.

Gallego se ha alzado con el premio Fígaro 2025 a la Mejor Colección Masculina con su colección 'Balance', «una propuesta donde hay técnica y armonía, pero también una mirada renovada sobre la peluquería masculina», según ha explicado en un comunicado el estilista. De hecho, este es su segundo premio Fígaro tras el obtenido en 2020, en plena pandemia, con una colección llamada 'Smooth Geometry'.

La 16.ª edición de los Premios Fígaro, organizados por el Club Fígaro con el apoyo de Revlon Professional, reunió en IFEMA Madrid, dentro de la pasarela Salon Look, a los mejores profesionales del país en una cita que se ha consolidado como el evento más importante de la peluquería creativa española. Antes de la ceremonia, los finalistas participaron en un desfile en directo donde cada profesional presentó su colección, peinando a los modelos que más tarde desfilaron en la pasarela oficial. Aquí se miden la creación y también la técnica, y se convierte en un espectáculo en un sector donde España está muy bien posicionada.

La colección 'Balance' que presentó el estilista valenciano, y con el que ha sido reconocido en esta edición nace de la idea de encontrar el equilibrio en todas las facetas de la profesión. «He querido reflejar ese concepto tanto en el color —con un modelo pelirrojo, uno rubio y otro moreno, representando los tonos base más utilizados en peluquería— como en el enfoque creativo, buscando un punto medio entre la peluquería masculina de editorial y colecciones y la barbería de salón». El resultado es, según Gallego, «una propuesta que une sobriedad, textura y forma en perfecta armonía, mostrando una visión madura y evolucionada de la estética masculina contemporánea».

Este 2025 ha sido un año especialmente brillante para el peluquero valenciano. Además del Fígaro, Daniel Gallego ha sido galardonado en los International Hairdressing Awards (IHA) con el premio a la Mejor Colección Masculina, lo que permite reforzar la proyección internacional de su trabajo y su posición como uno de los referentes más destacados de la peluquería creativa actual.

Los Premios Fígaro de la peluquería creativa española, creados en 2009, nacieron con el propósito de dar visibilidad al talento nacional y reconocer el trabajo artístico de los peluqueros españoles. Organizado por el Club Fígaro y patrocinado por Revlon Professional, el certamen cuenta con cinco categorías y un jurado independiente formado por reconocidos profesionales nacionales e internacionales. Los participantes presentan sus colecciones fotográficas de manera online, que son evaluadas de forma anónima, garantizando la imparcialidad del resultado. La gala final, celebrada en IFEMA, es un espectáculo donde la peluquería muta en arte.

Con salón propio en Valencia, Daniel Gallego ha ido dando pasos en los últimos años no sólo para convertirse en un profesional de prestigio; ha conseguido elevar la barbería y la peluquería masculina a un nivel artístico, y todo ello sin perder la conexión con la realidad profesional del día a día. «Mi filosofía se centra en crear un equilibrio entre la técnica y la emoción, entre el trabajo cotidiano y la visión creativa», añade.

Durante la entrega, Daniel Gallego vivió un momento especialmente emotivo al agradecer el reconocimiento al equipo de su peluquería Daniel Gallego, en especial a María de la Casa y Arantxa Garrido, así como a los maestros y profesionales que han marcado su camino, entre ellos su padre, también peluquero, quien le introdujo en la profesión. Gallego también dedicó palabras de cariño a su compañera Mariángeles, a su madre, a su fotógrafo, Esteban Roca —«capaz de capturar con su objetivo toda la esencia de nuestro arte»—, y, sobre todo, a su pareja, Mari Carmen, a quien definió como su apoyo incondicional y fuente de equilibrio, el mismo concepto que da nombre a su colección 'Balance'.