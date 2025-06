Paula Viana, la joven con un don para ver el talento: «Empecé haciendo memes»

Más que hablar de cómo fue el encuentro con Paula Viana en el Palacio Santa Clara, me gustaría contar cómo salí del hotel después de ... hablar con ella: con una visión más optimista que nunca sobre la industria de la moda española y sintiendo amor y pasión por la moda de autor. No es tan normal, últimamente, encontrarte con gente que sabe de lo que habla y que lo haga con tanta propiedad como lo hace Paula, una persona que conoce la industria desde dentro, porque se ha preocupado que así sea, y que comparte cada detalle de la misma a través de su cuenta de Tik Tok. No es casual su éxito en redes sociales, como tampoco lo es la acogida que está teniendo su nuevo proyecto, Spain Gallery. Hoy nos cuenta un poco más sobre ella, su carrera y sus sueños profesionales.

-Naciste en Valencia, ¿dónde has crecido?

-Crecí principalmente en el barrio de Mestalla porque soy una niña Guadalaviar, aunque siempre he vivido por el Cabañal y la Malvarrosa, una zona a la que tengo mucho cariño. En 2017 me fui con mi familia a vivir a Barcelona, estudié allí y después de la pandemia volví a Valencia; me encanta mi ciudad.

-¿Qué has estudiado?

-Mientras vivía en Valencia, ni si quiera pensaba que me podía dedicar a la moda. Cuando llegué a Barcelona se me abrió un abanico de posibilidades. Primero hice imagen personal y corporativa, y ahí descubrí que me apasionaba la historia de la moda y descubrí todo lo que podía hacer dentro de la industria. Después, quise estudiar una carrera. Era 2019 y ya había abierto mi cuenta 'thebackstagetalks' en Instagram, porque me gustaba mucho la comunicación. Consideré que si quería comunicar moda bajo un criterio válido y profesional tenía que conocer la labor desde dentro y cometí la locura de meterme en la carrera de diseño de moda, aún sabiendo que quería dedicarme a la comunicación. Más tarde me especialicé en periodismo de moda y también en sociología, que es la parte que más me interesa.

-¿Cómo empezaste en redes?

-¡Empecé haciendo memes! Era un momento en el que las marcas de moda no comunicaban como lo hacen ahora. Ahora podemos ver ese tipo de publicaciones en la cuenta de Loewe o de Jacquemus, pero en ese momento no estaba considerado como algo muy profesional. Para mí era una herramienta cómoda, sencilla y de mi naturaleza con la que transmitir un mensaje en un código que era muy fácil para las redes sociales. Mi primera publicación fue un meme, algo muy espontáneo, necesitaba hablar con otra gente sobre moda de la forma que me gustaba y el formato fue un éxito. Empecé en 2017, con publicaciones con texto. En la pandemia empezaron a ponerse de moda los vídeos, pero yo todavía tenía algunas barreras con este formato, porque siempre había estado 'detrás' y no fue hasta noviembre de 2020 cuado me abrí Tik Tok. Tuve una muy buena acogida, mis primeros vídeos eran muy graciosos, porque hasta que encontré mi formato… también tuve que acostumbrarme a hablar delante de la cámara.

-¿Cómo nació Spain Gallery?

-Siempre me ha interesado el tema de venta online, cómo propulsar las marcas a nivel internacional, cómo conectar nuestra moda con el mundo… Al final lo que hacía a través de 'thebackstagetalks' era traer la moda del mundo a España, pero también me preocupaba llevar lo de España al resto del mundo. Ha sido algo que siempre he tenido presente, pero ha sido ahora cuando he conectado todas las piezas. El verano pasado terminé mi podcast y pensé: es una buenísima oportunidad para dedicarme a los proyectos que siempre he querido. De repente todo empezó a funcionar sólo, mi cabeza iba conectando todas las cosas que había vivido, que había escuchado, que había hablado con diseñadores, que yo mismo había necesitado durante los años.

-¿Cuál el objetivo de Spain Gallery?

-Me encantaría que fuese el sitio referencia en el que la gente vaya a encontrar la moda nacional. Y a nivel internacional me gustaría que fuera una herramienta cómoda y que facilite mucho el encontrarnos. Me gustaría que competiese con otros marketplaces de moda como puede ser Luisa Via Roma, Farfetch, Ssense… un lugar referencia para comprar moda de diseñador española.

Días al teléfono «Mis días son apoteósicos, la gente espera que al trabajar en moda todo sea muy glamuroso, pero no lo es», cuenta entre risas. Sus jornadas las pasa frecuentemente frente al ordenador contestando mails, organizando, haciendo llamadas…

-¿Cuál es el filtro para que una marca esté en Spain Gallery?

-Que sean marcas de autor, marcas de diseñador. En España existen dos extremos: desde el diseñador que está empezando, que todavía no ha formado la marca y se encuentra desarrollando su proceso creativo y luego está la marca súper asentada y ya es grande. En medio hay un nicho de creativos, diseñadores, gente que ya ha creado su marca, que tiene varios productos, que tiene un universo creativo que es interesante y sobre todo que mantiene unos estándares de calidad altos y representan valores que tenemos en España tan fuertes como la artesanía o el cuidado por el trabajo. Para esas firmas es Spain Gallery.

-¿Qué le falta a la moda española para despuntar?

-Organización. He ido a muchas 'fashion weeks' internacionales y cuando estoy allí siento que su éxito se debe a lo bien organizados que están, la importancia que le dan a la moda culturalmente y a nivel institucional. Tienen propuestas muy buenas, sí, pero las nuestras también lo son. Creo que es una cuestión de organización. Aquí se ha creado esa sensación de pánico y cuando hay pánico está todo desorganizado y cada uno va por su lado. Falta que el sector se coja de las manos y vaya en una misma dirección.

-¿Y en Valencia? ¿Cómo ves la situación?

-Muy bien, hay varias marcas valencianas dentro de Spain Gallery: Paco Benavente, Boira, Patequilux, Asensio Estudio, DiF Concept… Considero que en Valencia a día de hoy hay muy buena oferta académica y eso se refleja luego a nivel creativo. De hecho, tenemos profesionales que han llegado a ocupar grandes puestos en la industria. Hay moda en Valencia, hay mucha moda, y hoy en día no hace falta que todo el mundo esté en Barcelona o en Madrid, se puede hacer moda desde cualquier sitio.