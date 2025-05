Los orígenes humildes de la abogada del Rey: «Tenía que buscar algo con lo que ganarme la vida»

Nadie podrá acusar a Guadalupe Sánchez de ponerse de perfil. Ni siquiera en redes sociales, donde siempre se ha mostrado muy activa, e igual defiende ... a Luis Rubiales o Íñigo Errejón que ahora al Rey Emérito Juan Carlos I, en este caso de forma profesional, ya que se ha convertido en su abogada en la demanda interpuesta contra el expresidente de Cantabria, el conocido y mediático Miguel Ángel Revilla. Pero, ¿quién es esta abogada que el rey ha elegido para tal desempeño en los tribunales? Se trata de una alicantina nacida en 1977 que estudió Derecho en la Universidad de Alicante, y que dirige un despacho, Novalex, a caballo entre Madrid y su ciudad natal, y a través del cual, entre otros, ha defendido a Rafael González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien mantiene una amistad y que de hecho ha estado a su lado en la presentación de los dos libros que ha escrito, 'Populismo Punitivo' (2020) y 'Crónica de la Degradación Democrática Española' (2023).

Ella misma contaba en una entrevista a The Objective, medio del que es columnista, que su primera incursión divulgativa fue a raíz del caso de La Manada en 2022. El artículo se llamaba 'La Manada: una sentencia tergiversada', y se viralizó. «Yo había identificado patrones en virtud de los cuales se estaba utilizando el feminismo para poner en cuestión cosas como la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley», decía. Lo hizo en redes sociales, y el medio de comunicación se puso en contacto con ella para que escribiera.

En ese sentido, explicaba que en aquel momento «existía una necesidad de señalar problemas reales de los que no se hablaba. Ahora es más sencillo, pero entonces criticar determinados mantras de lo que algunos denominan feminismo hegemónico te podía acarrear un problema», explicaba en aquella entrevista, en la que confesaba que sí, que siempre le gustó escribir, y que en el colegio ganó incluso algún concurso de relatos, una vocación que no pudo seguir. «De hecho, yo quería estudiar Periodismo, pero vengo de una familia muy humilde y tenía que buscar algo que me permitiese no sólo ganarme la vida, sino también contribuir a la economía familiar. Además, no existía la carrera de Periodismo en Alicante». Por ese motivo se decantó por el Derecho, una formación que le ha valido para convertirse en una prestigiosa abogada especializada en defender el derecho al honor y la presunción de inocencia. Lo ha hecho en casos tan mediáticos como el de Carlos Vermut, el cineasta que fue acusado por varias mujeres de violencia sexual, o el de Rafael Marcos, padre del hijo de la activista indultada María Sevilla, de Infancia Libre, y que demandó a la entonces ministra Irene Montero por llamarle maltratador.

Un caso inédito La abogada más mediática de la derecha liberal ha sido la elegida por el Rey Emérito para reclamar 50.000 euros al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por «las expresiones injuriosas» que el político habría vertido sobre Juan Carlos I entre los años 2022 y 2025. De este modo, es la primera abogada contratada por un monarca para demandar a alguien por sentir vulnerados sus derechos.

Lupe Sánchez, como la conoce la mayoría de la gente, nunca ha tenido miedo de expresar libremente sus opiniones, aunque X (antes Twitter) le haya cerrado varias veces la cuenta, convertida ya en una influencer con más de cien mil seguidores. Su activismo en redes sociales y también en medios de comunicación -es además tertuliana de la COPE- le han valido críticas de sectores de la izquierda y también de la ultraderecha, pero esta abogada no se calla. De hecho, sufrió un robo en el que se llevaron ordenadores y en un principio llegó a pensar en algo orquestado, y así apareció en algunos medios, aunque finalmente se detuvo a delincuentes comunes.

Respecto al feminismo, por ejemplo, cree que es un término que significa «respetar la libre elección de la mujer: que sea libre para trabajar o para quedarse en casa; no hay un modelo correcto de mujer. Si precisamente queremos al Estado para algo, es para que ayude a aquellas que quieran compaginar la maternidad con su profesión, y en eso yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Te lo digo porque soy autónoma y he tenido que ir con mi niño de apenas dos semanas en el AVE porque tenía un juicio. No puede ser que para disfrutar de tu maternidad, tengas que estar en paro o ser funcionaria», critica la abogada del Rey Emérito.