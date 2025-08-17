Los lugares que han visitado María Pedraza y Jason Fernández en su estancia en la Costa Blanca

María Pedraza es una de las actrices de la nueva hornada de rostros que han llegado para quedarse. La intérprete, que se dio a conocer ... en una de las series españolas más internacionales, 'La Casa de Papel', cautivó a toda una generación con 'Élite', y donde volvió a coincidir con Jaime Lorente, a quien conoció en la serie del robo a la Casa de la Moneda. Salieron juntos un tiempo, pero aquella relación se acabó y desde hace dos años está enamorada de Jason Fernández, un actor conocido por su interpretación en películas como 'Libertad' o el corto 'Extraña forma de vida', de Almodóvar.

Nacidos los dos en Madrid, a pesar de que se les ha visto en otras ocasiones por aguas ibicencas o mallorquinas, este verano han preferido buscar otros destinos de playa para descansar y lo han hecho en la Comunitat Valenciana, más concretamente en la Costa Blanca. Así, en las publicaciones en redes sociales que ha compartido la pareja se les ha podido ver en el casco antiguo de Altea, también en un fabuloso alojamiento muy cerca de allí, en Benitatxell, con unas vistas magníficas al Mediterráneo, o comiendo en uno de los restaurantes más conocidos de la vecina localidad de Xàbia, Ca Aleix.

Así, la pareja ha disfrutado de unos días compartidos en las playas de piedra de Altea o paseando por sus calles. Justo en la plaza donde se ubica la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, y donde siempre hay muchos turistas contemplando las maravillosas vistas al mar, han publicado un selfi abrazándose.

María Pedraza y Jason Fernández no son los únicos intérpretes conocidos que se han dejado seducir por las cristalinas aguas del Mediterráneo valenciano, ya que, por ejemplo, Javier Cámara hace años que eligió Xàbia como su refugio para pasar las vacaciones. Otros famosos, como Pablo Motos, descansa también en Xàbia las semanas que su programa 'El Intermedio' se toma un descanso. Matt Damon o Blanca Suárez son otras dos caras conocidas que se han dejado ver a menudo por la Costa Blanca, que cuenta además con alojamientos de lujo, como el Sha Wellness, en el Albir, muy cerca de Altea, que visitan personajes internacionales.