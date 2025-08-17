Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Pedraza posa en el preestreno de una de sus películas, 'El Correo', con Arón Piper. GUSTAVO VALIENTE/EP

Los lugares que han visitado María Pedraza y Jason Fernández en su estancia en la Costa Blanca

La pareja de intérpretes ha decidido este año la tranquilidad de un alojamiento con unas vistas magníficas al Mediterráneo

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:42

María Pedraza es una de las actrices de la nueva hornada de rostros que han llegado para quedarse. La intérprete, que se dio a conocer ... en una de las series españolas más internacionales, 'La Casa de Papel', cautivó a toda una generación con 'Élite', y donde volvió a coincidir con Jaime Lorente, a quien conoció en la serie del robo a la Casa de la Moneda. Salieron juntos un tiempo, pero aquella relación se acabó y desde hace dos años está enamorada de Jason Fernández, un actor conocido por su interpretación en películas como 'Libertad' o el corto 'Extraña forma de vida', de Almodóvar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  6. 6 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  7. 7

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  8. 8

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  9. 9 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  10. 10 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los lugares que han visitado María Pedraza y Jason Fernández en su estancia en la Costa Blanca

Los lugares que han visitado María Pedraza y Jason Fernández en su estancia en la Costa Blanca