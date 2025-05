Las hermanas que perdieron su negocio en la dana y se han reinventado: «Creamos piezas con más alma»

Voy a intentar resumir estos doce años de camino...». Así empieza la historia compartida de Tamara y Tiffany Gascón, dos hermanas a las que su ... trayectoria separó durante años y las circunstancias han vuelto a unir. Su padre, Francisco Gascón, fue elegido en 1997 joven empresario valenciano, así que estas dos mujeres han tenido «referentes de trabajo y esfuerzo muy presentes, tanto por parte de él como de mi madre». Tamara Gascón ya lleva unos cuantos años emprendiendo, y fue en 2011 cuando fundó DekoArte. «Me lancé al mundo de las importaciones y comencé a diseñar mis primeros artículos de decoración para venderlos online cuando aún éramos pocos en ese canal».

Su padre lleva veinte años afincado en China con su empresa, así que a Tamara le resultaba sencillo aprovechar esa ventaja operativa para conseguir los primeros proveedores. «Desde entonces no dejamos de crecer. abrimos mercado en Italia, Francia, Alemania... Hasta que llegó 2020 y con él el covid».

Para estas hermanas, la pandemia fue un punto de inflexión, como lo ha sido ahora la dana, y Tiffany, que llevaba más de diez años en China trabajando con su padre, regresó por el cierre de fronteras. «Empezó a echarme una mano y ese mismo año, el mejor para nosotras por el boom del comercio online y los productos de hogar, decide quedarse. Lo que era sólo mi proyecto se convierte en el proyecto de las dos».

Con 2021 llegaron los problemas logísticos a nivel global, «los fletes se multiplican por cinco y tuvimos que acercar la producción». Se decidieron por Turquía, y la marca dio un pequeño giro. «Empezamos a adentrarnos en la parte más artística, trabajando con un proveedor en el que quienes pintan los cuadros, a mano, son mujeres».

«Ya entonces sentíamos que nosotras habíamos cambiado, pero la marca no. Con stock, clientes, un modelo de negocio consolidado, estábamos encasilladas con un producto con el que no conectábamos, y hablábamos de darle otra vuelta». Pero el cambio no llegaba hasta que lo que sí apareció en sus vidas fue la dana. Instaladas en Paiporta, «el 29 de octubre de 2024 lo perdimos todo: instalaciones, stock, capacidad de operar. Pero ese caos fue también una oportunidad». Tamara cree que la vida no te pregunta si estás lista para cambiar, simplemente te lo pone enfrente. «Juntas descubrimos que el cambio no sólo era necesario, era inevitable». Así, pasaron de la producción en serie a la personalización. «Empezamos a crear piezas bajo demanda, con más calidad, más detalle, y más alma. Sabemos que el ticket medio ha subido, pero lo que ofrecemos ahora tiene otro valor».

DekoArte es ahora sinónimo de decoración personalizada, sin producciones en serie, con calidad premium y asesoramiento experto. «Para que aciertes sin dudar y tu casa refleje quién eres».

Tamara y Tiffany presentaron a la Fundación Triodos su proyecto de colección de cuadros pintados a mano realizados junto a artistas mediterráneos y fueron seleccionadas. «Si logramos recaudar 2.500€, Triodos aporta 5.000 € más. Y lo necesitamos: aún no hemos recibido ni un euro del seguro». Se puede ayudar a DekoArte a través de https://crowdfunding.fundaciontriodos.es/crea-arte-con-nosotras/5018.