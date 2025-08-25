Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia El economista ha muerto este domingo en su casa de La Xara, en Dénia

María José Carchano Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 10:16 Comenta Compartir

El economista José María Beneyto Jiménez de Laiglesia ha fallecido este domingo de forma repentina en su casa de La Xara (Dénia) a los 73 años de edad. Nacido en Valencia, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València en 1976 y desde muy joven mostró una sólida formación que lo llevaría a ocupar posiciones relevantes en distintos sectores.

Su carrera profesional se desarrolló en empresas importantes como la constructora Cleop, la consultora internacional Ernst & Young y la firma de inversión Nordkapp Sociedad de Valores, con sede en Valencia. Su trayectoria refleja una vocación clara por la gestión empresarial y la actividad financiera.

Más allá de su actividad profesional, se distinguió por un perfil cercano, prudente y con gran capacidad para tender puentes entre el mundo de la empresa y la sociedad valenciana.

Beneyto estaba casado con Isabel Alonso Stuyck y era padre de dos hijos, José María y Álvaro. Su hermana es Mayrén Beneyto, una persona muy conocida en la sociedad valenciana. Su entorno familiar y profesional lo describe como una persona afable, culta y con un gran sentido de la responsabilidad.

El velatorio tendrá lugar en el Tanatorio de Dénia, donde posteriormente será incinerado.