La espectacular reforma con piezas de autor de una casa de 300 m2 en un antiguo cuartel de Valencia

Hay clientes que parece que están pensados para que el interiorista saque toda su creatividad y permitan hacer realidad todo aquello que soñaron. En este ... caso, esta familia de raíces valencianas y colombianas ha dejado carta blanca a Sigfrido Serra para convertir una casa de 300 metros cuadrados en un antiguo cuartel de artilleros en la Ciudadela de Valencia en el lienzo en blanco donde crear.

¿Cómo fusionar, sin embargo, lo artístico con lo funcional? Sigfrido Serra lo ha logrado en este espacio, con un punto de encuentro, además, entre la calidez mediterránea y la alegría latinoamericana. «Hemos querido redefinir el concepto de vivienda urbana mediante una atmósfera que fusiona lo orgánico con lo arquitectónico, lo táctil con lo emocional», asegura Sigfrido Serra, un interiorista que bebe de la tradición de una familia dedicada al mueble, y que se está adentrando cada vez más en el mundo del diseño.

No era un proyecto sencillo. Estancias muy compartimentadas en un edificio neogótico firmado por el arquitecto José Manuel Cortina, donde había que suavizar límites. Serra lo hizo fundiendo columnas con el espacio, dejando que la luz se adueñara de todas las estancias y potenciando una sensación de fluidez y calma, que evoca esa calidez mediterránea, donde se van integrando pinceladas de Colombia gracias al color, como si fuera un hilo narrativo que atravesara el espacio. «Estas notas cromáticas evocan la energía y el carácter vibrante de la artesanía latinoamericana, reinterpretadas desde una mirada contemporánea y europea», explica el arquitecto valenciano. En contraste, la cocina se ha vestido de un terracota intenso, lo que permite convertirse en el punto más energético del hogar, donde va a girar la vida de esta familia.

La luz es protagonista en la casa, y que ha sido tamizada por cortinas ligeras de hilo. «Revela las sutilezas de los materiales, realza los volúmenes y matiza los colores, contribuyendo a esa atmósfera cálida y atemporal que caracteriza el proyecto», define Serra, que cree que la mejor forma de definir Casa Punto es «ese refugio contemporáneo donde la arquitectura interior se convierte en paisaje doméstico y cada textura, curva o sombra suma una nueva forma de habitar».

Los proyectos de Sigfrido Serra Studio tienen como premisa la creatividad y la innovación. Su particular visión del interiorismo deja impronta en las casas que diseña, integrando al mismo tiempo el estilo de sus clientes. Sigfrido Serra es ahora mismo uno de los interioristas valencianos con mayor proyección.