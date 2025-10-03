Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Invitadas al cumpleaños de Cuchita Lluch, que llevaba un vestido blanco y una banda por el aniversario.

Invitadas al cumpleaños de Cuchita Lluch, que llevaba un vestido blanco y una banda por el aniversario. LP

El emotivo 60 cumpleaños de Cuchita Lluch

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:23

Si hablamos de mujeres de bandera, de esas que no pasan desapercibidas, no puede faltar Cuchita Lluch. La semana pasada celebró sus sesenta y lo ... hizo como a ella le gusta, rodeada de sus íntimos y entorno a la gastronomía. La fiesta fue en el restaurante La Salita. «Con un menú exquisito que nos hizo Begoña Rodrigo y unas paellas de mi amigo Germán Ros, que me hacían mucha ilusión porque es el mejor paellero del mundo. Empezamos a la una de la tarde y nos acostamos muy tarde. Lo pasamos muy bien».

