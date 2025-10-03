El emotivo 60 cumpleaños de Cuchita Lluch

Si hablamos de mujeres de bandera, de esas que no pasan desapercibidas, no puede faltar Cuchita Lluch. La semana pasada celebró sus sesenta y lo ... hizo como a ella le gusta, rodeada de sus íntimos y entorno a la gastronomía. La fiesta fue en el restaurante La Salita. «Con un menú exquisito que nos hizo Begoña Rodrigo y unas paellas de mi amigo Germán Ros, que me hacían mucha ilusión porque es el mejor paellero del mundo. Empezamos a la una de la tarde y nos acostamos muy tarde. Lo pasamos muy bien».

Entre los invitados, estuvo la madre de Cuchita, sus hermanos Luis y Bego, su marido Juan Echanove, que vino con su hermano Chema. Entre los cocineros, Begoña Rodrigo, que se sentó en la mesa como una amiga más; Ricard Camarena, Vicky Sevilla, del restaurante Arrels, Ferche Forcada, Clara Puig y Borja Susilla, del restaurante Tula, Alicia López, de Barx, y la jefa de cocina del tres estrellas de Quique Dacosta, Carolina Álvarez.

También estuvo el joyero Vicente Gracia y Mónica Jareño, Trini Gracia y José Maldonado, Amparo López y Germán Ros y su hijo Germán, Paula Liga y su marido, Vicente Pérez, José Miguel Láinez y Elena Dionís, Inma Lladró, Silvia Escolá, Olga Adelantado, Teresa Abadía y Mario Comín y los arquitectos Sergio Adelantado y Sara López.

No faltó el presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat, Sergio Terol, buen amigo de Cuchita, y que también estuvo esta semana en varios eventos gastronómicos con motivo del día mundial de la paella.