El emocionante y divertido enlace de la influencer valenciana Nuria Adraos: «Ha sido la boda que soñaba»

Nuria Adraos, influencer y maquilladora, elegida premio emergente de LAS PROVINCIAS, y su novio, Hernán Ros, no podían haber imaginado un día más perfecto. ... La pareja se casó en una boda civil cuyos oficiantes fueron sus mejores amigos, Paula y Álvaro. «Llevamos ocho años juntos, nos conocimos en Jávea de niños porque es allí donde veraneamos los dos desde que éramos pequeños», explicaba Nuria.

La novia llegó del brazo de su padre, Domingo, padrino de la boda, mientras que la madrina fue la madre del novio, Mari Carmen. Ella llevaba un vestido de Atelier de bodas de Alfafar, una de las tiendas que fue afectada por la dana, mientras que el traje del novio era de Roberto Vicentti. Sonaba el violín de Necko Vidal, que tocó 'Everyday', de High School Musical a la entrada de las damas de honor, 'Rewrite the Stars', de 'El gran Showman', con el novio, y 'One Day' de 'Piratas del Caribe', la canción con la que Nuria Adraos se acercaba hasta Hernán entre los invitados.

En los votos se escuchó: «No me importa lo altas que sean las montañas que nos esperan, siempre que tú las escales a mi lado», dijo él; «es un regalo despertarme cada mañana a tu lado, por eso no hay un solo día que no agradezca al universo por lo que tenemos», contestó ella. También hubo espacio para las palabras que les dedicaron amigos de la infancia, su sobrina y la hermana del novio, que hicieron saltar las lágrimas de más de un invitado. Finalmente, Hernán cantó 'La Promesa, de Melendi, una canción que siempre les ha unido. «Yo soy muy fan de Melendi y fue un momento único porque nadie se lo esperaba; ni siquiera sabíamos que Hernán cantara tan bien, y eso que apenas ensayó. Nos quedamos todos flipando», relató la novia, que todavía no se podía creer todo lo que habían vivido.

El cóctel corrió a cargo de la charanga Flowin3, que animaron la fiesta con un toque muy valenciano. «De hecho, la mayoría de invitados jóvenes son falleros, así que fue muy divertido». Durante la comida, los recién casados entregaron un ramo a sus hermanas, sobrinas, a la abuela de Hernán y a sus respectivas madres, mientras que el ramo de la novia se lo regalaron a los oficiantes. El baile lo abrieron con la canción 'Somos dos', de Pablo Alborán, y sorprendieron a los invitados con una coreografía que habían preparado con sus familias y amigos más íntimos. «Después montamos el fiestón del siglo gracias a una empresa llamada Togo Music. Nunca he visto una fiesta así, fue espectacular», contaba Nuria, que cree que fue la boda que habían soñado durante tanto tiempo.