La sociedad valenciana crea un nuevo club Rotary con caras muy conocidas

Esta semana, tanto el Casino de Agricultura como el Ateneo han tenido citas importantes. El Casino fue anfitrión de Asamblea de la Federación Española de ... Círculos y Casinos Culturales, en el que han participado más de cincuenta socios de 16 clubs de toda España. El grupo tuvo una recepción en el Ayuntamiento, visitó los museos emblemáticos de Valencia, el Santo Cáliz y la Lonja de la Seda, así como un paseo en barca por la Albufera y la degustación de una paella valenciana en una barraca. La asamblea estuvo presidida por Francisco Jáuregui, presidente de la Federación de Círculos y Casinos, y Manuel Sánchez Luengo, presidente la Agricultura. Les acompañaron Jorge Beltrán, Mª Jesús Gilabert, Mª Dolores Serrano, Benito Mateos-Nevado, Ana Domínguez, Ramón de Miguel, Blanca Nieves e Isabel de Arana, Juan Antonio Suárez, Lucila Talens, Susana Fabra, Teresa Herrador, Pedro López Castillejo y José Manuel González.

Mientras tanto, el Ateneo fue el lugar elegido por la Orden del Santo Sepulcro de Valencia para celebrar su cena benéfica, en la que participó la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, Luis Alfonso de Borbón y muchas de las socias de la Orden del Querer Saber.

La sociedad civil valenciana está muy activa. Tanto, que acaba de nacer un nuevo Club Rotario, el Rotary Valencia Seu. La presentación tuvo lugar en el Hotel Only You, con más de un centenar de invitados entre socios, familiares, representantes de otros clubes rotarios y autoridades. A la cita no faltó el past gobernador, Pepe Ibáñez, y el gobernador, Dimas Rizzo, además de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, María José Ferrer San Segundo. El presidente fundador del nuevo club fue Ricardo Sáez, que ha estado desde hace dos años poniendo en marcha el club hasta su reconocimiento en mayo del año pasado. El nuevo presidente será a partir de ahora Carlos Alfonso, «con el que seguiremos trabajando con la misma energía y pasión», dijo Sáez. Otro club Rotario, el Valencia Centro, participó en un homenaje del Rotary Club de Torrent a todos los que ayudaron en la dana.

Otra iniciativa solidaria ha sido la de Begoña Puigmoltó con Paco Cobacho, Leticia López-Cotelo, Manu Laguía, David Lladró, Esther Bauset, Nacho González y Dani Miquel. Juntos han puesto en marcha Sumando Contigo, un proyecto que ayuda en red a personas vulnerables y en riesgo de exclusión social.