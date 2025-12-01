La sociedad se reúne en unos premios que vuelven a celebrarse cinco años después

Hace cinco años que no se convocaban los Premios Casa Caridad, un evento que se celebró hace unos días en uno de los espacios de ... la Fundación Bancaja. En la gala estuvo la alcaldesa María José Catalá y varios alcaldes de municipios afectados por la dana, además de patronos, voluntarios y colaboradores.

Su presidenta, Elena Sánchez, repasó los casi 120 años de trabajo ininterrumpido de Casa Caridad y valoró el trabajo del equipo y voluntariado, «el sostén imprescindible de la casa». Recibieron premio Arturo Valls, Jesús García Valcarce (por EY), Fernando Díaz Requena, Amparo Ruiz Genovés, Miguel Guillem, Isabel Castillo e Inés Romay, además de El Mercado Central, cuyo premio recibió su gerente Cristina Oliete. Además, Javier Gómez-Trénor recibió el premio a la Fundación para la Promoción de Acciones Solidarias y Sandra Orts, representando a Cecotec, otro premio por su respuesta durante la riada. Además, el hijo de Luis Miralles, Vicente, recibió un reconocimiento especial. La gala tuvo la actuaci´no de Sole Giménez y se sirvió un cóctel de Colevisa.

La semana tuvo más citas solidarias, como el encuentro gastronómico a beneficio de la Asociación Viktor E. Frankl y que reunió a buena parte de la sociedad valenciana en una cena con menú diseñado por Pep Ripoll y vinos de Vicente García.