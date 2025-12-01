La sociedad se reúne en unos premios que vuelven a celebrarse cinco años después
Casa Caridad cita a la sociedad valenciana en un evento único, mientras la asociación Viktor E. Frankl celebra su anual cena para recoger fondos a beneficio de su labor social
Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:35
Hace cinco años que no se convocaban los Premios Casa Caridad, un evento que se celebró hace unos días en uno de los espacios de ... la Fundación Bancaja. En la gala estuvo la alcaldesa María José Catalá y varios alcaldes de municipios afectados por la dana, además de patronos, voluntarios y colaboradores.
Su presidenta, Elena Sánchez, repasó los casi 120 años de trabajo ininterrumpido de Casa Caridad y valoró el trabajo del equipo y voluntariado, «el sostén imprescindible de la casa». Recibieron premio Arturo Valls, Jesús García Valcarce (por EY), Fernando Díaz Requena, Amparo Ruiz Genovés, Miguel Guillem, Isabel Castillo e Inés Romay, además de El Mercado Central, cuyo premio recibió su gerente Cristina Oliete. Además, Javier Gómez-Trénor recibió el premio a la Fundación para la Promoción de Acciones Solidarias y Sandra Orts, representando a Cecotec, otro premio por su respuesta durante la riada. Además, el hijo de Luis Miralles, Vicente, recibió un reconocimiento especial. La gala tuvo la actuaci´no de Sole Giménez y se sirvió un cóctel de Colevisa.
La semana tuvo más citas solidarias, como el encuentro gastronómico a beneficio de la Asociación Viktor E. Frankl y que reunió a buena parte de la sociedad valenciana en una cena con menú diseñado por Pep Ripoll y vinos de Vicente García.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión