Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva de hoy domingo reparte más de 208.455 euros y deja más de 15 premios en España
Carlos Martínez-Colomer, Guadalupe Ferrer, Elena Sánchez, María Olleros, Ana Parejo, Manuel Peris y Javier Carpi.

Ver 11 fotos
Carlos Martínez-Colomer, Guadalupe Ferrer, Elena Sánchez, María Olleros, Ana Parejo, Manuel Peris y Javier Carpi.

La sociedad se reúne en unos premios que vuelven a celebrarse cinco años después

Casa Caridad cita a la sociedad valenciana en un evento único, mientras la asociación Viktor E. Frankl celebra su anual cena para recoger fondos a beneficio de su labor social

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:35

Hace cinco años que no se convocaban los Premios Casa Caridad, un evento que se celebró hace unos días en uno de los espacios de ... la Fundación Bancaja. En la gala estuvo la alcaldesa María José Catalá y varios alcaldes de municipios afectados por la dana, además de patronos, voluntarios y colaboradores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  5. 5 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7

    Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running
  8. 8

    Las quinielas de Pérez Llorca
  9. 9 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  10. 10 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La sociedad se reúne en unos premios que vuelven a celebrarse cinco años después