Marta Gómez Lechón, Angeles Sánchez y Viky Reig. B.C.

La exclusiva inauguración de la obra de tres artistas con apellido

Valencia bulle efervescente con el Black Friday, que se ha convertido ya en el primer termómetro de la Navidad. Las inauguraciones culturales y los eventos sociales se solapan en la agenda y hay un ambiente que invita a salir a pesar del frío invernal

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:31

Reconocedlo, chicas, a estas alturas ya os apetece que llegue la Navidad, con sus comilonas, regalos, turrones, las cenas en familia, los villancicos, el discurso ... del Rey, el Belén, los papás noeles descolgándose de las ventanas, los niños ociosos, tu cuñada husmeando en la cocina a ver si la tienes tan limpia como ella y tu marido recordándote cada hora que este año las cosas no están para dispendios.

