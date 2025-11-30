La exclusiva inauguración de la obra de tres artistas con apellido

Reconocedlo, chicas, a estas alturas ya os apetece que llegue la Navidad, con sus comilonas, regalos, turrones, las cenas en familia, los villancicos, el discurso ... del Rey, el Belén, los papás noeles descolgándose de las ventanas, los niños ociosos, tu cuñada husmeando en la cocina a ver si la tienes tan limpia como ella y tu marido recordándote cada hora que este año las cosas no están para dispendios.

La Navidad hace realidad ese dicho valenciano de «de la festa, la vespra», porque ahora la ves venir con cierta nostalgia y cariño, pero cuando estás inmersa en ella quieres que Melchor, Gaspar y Baltasar vengan de una puñetera vez y todo vuelva a la normalidad.

El Corte Inglés acaba de sacar la decoración navideña y el catálogo de juguetes y el Ayuntamiento el encendido de Navidad, así es que chicas, oficialmente hemos entrado en el período prenavideño. A partir de ahora, se sucederán las invitaciones de joyerías para a ver si algún marido se anima con el regalo de Reyes.

Entre el Black Friday y el encendido de luces navideñas la ciudad está rebosante de vitalidad. Vamos, que para pasear por Colón ya tienes que ir dándote codazos con la gente. Esta semana ya se ha notado el ambiente prenavideño. Las inauguraciones se han llenado y el espíritu de la Navidad parece que ya nos está volviendo más sonrientes y amables.

Arriba, Hripsime Avetisyan, Cristina Blanc, Clara Pay, Amparo Barrachina y Carmen de Miguel. A la izquierda, María Álvarez, Virginia Badenes, Macarena Gómez Pantoja y Cristina Blanc. A la derecha, Nanda Koninckx, Marta Gómez-Lechon y Vicente Villar Lapiedra.

El jueves, fueron varias citas las que reunieron a buena parte de la sociedad valenciana. En Cirilo Amorós, en el espacio Ciment Studio, se inauguró una exposición conjunta de Marta Gómez-Lechón, Mª José Torrente y Cristina Blanc comisariada por Isabel Hidalgo bajo el nombre de 'Trazos & Barro'. La idea era unir pintura y cerámica en un mismo espacio para que las obras dialogasen entre sí.

Cristina Blanc presentó sus tótems cerámicos de la serie 'Cerámica y Equilibrio', una investigación sobre texturas, engobes y esmaltes donde tradición y experimentación conviven sin fricción. A pocos metros, Mª José Torrente mostraba su serie 'Memoria', un conjunto de piezas que nacen de la observación cotidiana y evolucionan a través del collage y la pintura acrílica hasta encontrar su propio orden. Y en la sala principal, Marta Gómez-Lechón desplegaba su serie 'Entre lo que florece y desaparece', once obras llenas de color y vitalidad.

Entre los asistentes estuvo la artista Nanda Koninckx, Vicente Villar, Nacho Murillo y Eva Gadea, campeona del mundo de triple salto W50 y primer nombre femenino en superar la barrera de los once metros, una proeza que muchos celebraron al verla entrar por la puerta. También se acercaron Ángeles Sánchez Díaz, Viky Reig y Hripsime Avetisyan, Clara Payá, Amparo Barrachina, Carmen Castillo, Cristina Morató y Toni Moreno, Cristina Albamonte y los hijos de Cristina Blanc, Macarena y Juan Carlos Gómez Pantoja, además de María Álvarez y Virginia Badenes.