El emotivo homenaje a los fundadores de Maipi: «Era el mismo arroz meloso de mi madre»

Igual de emotivo fue el homenaje que un grupo de amigos dedicó en el pub de Jesús Saiz -Classic- a Pilar Costa y Gabi Serrano, ... alma mater de Maipi. Ángeles Casanova les dedicó unas palabras cariñosas, recordando como el matrimonio preparaba el mismo arroz meloso que su madre. Estuvo el sastre Antonio Puebla, Julia Pérez Broseta, Fernando Aliño, el presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat, Sergio Terol, Javi Monedero -que dijo que ir a Maipi era como ir a casa de tu familia- e Inma Villar, entre otros amigos y compañeros de profesión. Muchos venían de la inauguración del restaurante La Oficina, la nueva aventura gastronómica de German Carrizo y Carito Lourenço.

Quién también quiso celebrar la vida con amigos fue la ex presidenta de la Academia de Gastronomía Belén Arias, que organizó por segundo año una fabada en su casa de Altea. Belén cocinó para treinta personas, reafirmando su lema personal: «En mi casa, yo cocino para cocineros», entre los que estaban Manu Yarza, Edu Espejo (Flama), Pablo Montoro y Aurora Torres, de Lula. Le ayudó su pareja, el empresario Ricardo Císcar, que se encargó de las ensaladas y de que todo funcionara a la perfección. Otro empresario, Rafael Olmos, no perdió la ocasión de comer en Madrid con el cantante El Puma, de quien es amigo desde hace años.

La semana también tuvo citas culturales, como la inauguración de la exposición de José Luis Cremades en la galería de Olga Adelantado, a la que fueron Sara López, Begoña Suso, Susana Solís, Ana Roselló, María Portillo, Begoña Suso, Javier Marín y Nico Munuera, y la exposición 'Algemesí tras la Dana', en Atarazanas, a la que fue la nueva directora del IVAM, Blanca de la Torre, el director del Consorcio, Nicolás Bugeda, la comisaria ucraniana Svitlana Davydenko y Esther Pastor, que es de Algemesí y no pierde oportunidad de apoyar iniciativas de su pueblo, y más si son culturales.