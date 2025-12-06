Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nela Gómez, Julia Pérez Broseta, Rafael Alcón, Mayrén Beneyto y Paz Olmos.

Cristina Babiloni, la artista que aterriza en la Fundación Bancaja muy bien acompañada

Rafa Alcón se convierte de nuevo en el gran anfitrión de una exposición con un compromiso medioambiental

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:55

La Fundación Bancaja ha inaugurado la exposición de la castellonense Cristina Babiloni. El evento estuvo tan concurrido como suelen ser todos las que organiza su ... presidente, Rafa Alcón. No faltaron -¡cómo van a faltar!- Mayrén Beneyto y Julia Pérez Broseta, Nela Gómez Villalonga, Javier Máximo, Paz Olmos, Sofía Carpi, Arantxa Vinaixa, Vicente Barrera, Susana Marqués, la consellera Ruth Merino, David Lladró, Amparela Benlliure, el artista Ximo Amigó y Alicia Ventura, además de la familia Colonques.

