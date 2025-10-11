La cola de cinco metros de Julia Baixauli en su boda con Borja Borredá El diseñador Alejandro Resta firma una pieza única, en una semana donde ha habido varios enlaces

Begoña Clérigues Sábado, 11 de octubre 2025, 00:32 Compartir

Las bodas tienen otro de sus momentos dulces, tras la primavera, en los meses de septiembre y octubre, cuando el calor baja y la luz ... otoñal se convierte en el aliado perfecto de momentos para recordar siempre. Julia Baixauli Grau y Borja Borredá Torres sellaron su amor en la Basílica de San Vicente Ferrer. La novia iba con un impresionante traje de gasa de seda drapeado y una cola de cinco metros firmado por Alejandro Resta. Ese mismo día, en la Casa Benigalip de Pego, Andrea Soler Ferré y Benoit Longeon celebraron su enlace en un ambiente bucólico, con la novia luciendo un vestido de mikado de seda en corte princesa, escote asimétrico y cuatro metros de cola, también de Alejandro Resta.

La semana también tuvo el décimo aniversario de la clínica capilar de la doctora Laura Caicedo, en el Hotel Westin, rodeada de pacientes y amigos como María Cosín, Mayrén Beneyto, Eva Marcellán, Arancha Pérez-Pous y Carlos Bursutil, José Tamarit y Ana Varela, Gonzalo García Miranda Delarra, Álex Jordan, Ernesto Zamorano y el diseñador Alejandro Resta. Arriba, Julia Baixauli y Borja Borredá. A la izquierda, Juan Camilo Montero y Laura Caicedo en el hotel Westin. A la derecha, Andrea Soler Ferre y Benoit Longeon. Y la inauguración del Piano Bar Lupin, que abrió sus puertas en la planta sótano del Mercado de Colón, lo que ha permitido convertirse en el primer piano bar de la ciudad. Los jueves, viernes y sábados habrá música en directo y el público podrá participar en un formato similar al del mítico Toni2 de Madrid.

