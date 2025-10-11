Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega el bote de 29.671.390 euros y deja un nuevo millonario en un municipio popular por sus embutidos
Borja Borredá y Julia Baixauli. LP

La cola de cinco metros de Julia Baixauli en su boda con Borja Borredá

El diseñador Alejandro Resta firma una pieza única, en una semana donde ha habido varios enlaces

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:32

Las bodas tienen otro de sus momentos dulces, tras la primavera, en los meses de septiembre y octubre, cuando el calor baja y la luz ... otoñal se convierte en el aliado perfecto de momentos para recordar siempre. Julia Baixauli Grau y Borja Borredá Torres sellaron su amor en la Basílica de San Vicente Ferrer. La novia iba con un impresionante traje de gasa de seda drapeado y una cola de cinco metros firmado por Alejandro Resta. Ese mismo día, en la Casa Benigalip de Pego, Andrea Soler Ferré y Benoit Longeon celebraron su enlace en un ambiente bucólico, con la novia luciendo un vestido de mikado de seda en corte princesa, escote asimétrico y cuatro metros de cola, también de Alejandro Resta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  2. 2

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  3. 3 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  4. 4

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  5. 5 Investigan un vertido en el barranco de Chiva en plena alerta por lluvias
  6. 6 El temporal deja durante la noche más de 160 litros en Castellón y mantiene la alerta roja en Alicante
  7. 7 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  8. 8 Un accidente y la avería de un camión en el by-pass provocan dos cortes de carril y varios kilómetros de retenciones
  9. 9 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  10. 10 Lluvias torrenciales sobre La Safor: dónde y cuánto ha caído más, de Barx a Oliva, Gandia o Miramar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La cola de cinco metros de Julia Baixauli en su boda con Borja Borredá

La cola de cinco metros de Julia Baixauli en su boda con Borja Borredá