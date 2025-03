La cena privada con platos de estrella Michelin que da comienzo a la primavera

Qué horror de comienzo de primavera! Frío, lluvia, viento… Parece que los astros quieran ensañarse con nosotras. Te levantas pensando que por fin saldrá el ... sol y podrás estrenar los zapatos que te compraste hace un mes y, ¡otra vez nublado! Encima la resaca fallera te ha dejado con el ánimo por los suelos y los días invitan a mantita, sofá y serie. Pero chicas, no hay que dejarse vencer por el desaliento, la vida social nos reclama y grita: ¡Déjate de mantas, coge el paraguas y tira para la calle que hay muchos eventos que atender!

Cuando la gente tiene ganas de salir no hay aguacero que la retenga. Y si es un anfitrión como Sergio Terol el que te invita a su casa, no puedes hacer otra cosa que ponerte monísima de la muerte y rezar para que la melena tan pulida que te ha dejado Álex Jordán no acabe más encrespada que un matojo del desierto de Albuquerque. A la cena en casa del presidente de la Academia de Gastronomía acudieron varios chefs amigos suyos: Ricard Camarena y Mª Carmen Bañuls, Vicky Sevilla (del restaurante Arrels), Vicente Rioja, José Vicente Pérez (El Bressol) y Begoña Lluch, que anda metida en mil proyectos y además se ha puesto a dar clases en dos másters de Nutrición en universidades madrileñas.

Bego acudió con su amiga y vecina Shyamy Duraisingam, una ingeniera que trabaja en proyectos internacionales -formó parte del equipo que proyectó la Ciudad de las Artes- y además es una gran aficionada al jazz. Tanto que lleva meses programando conciertos en la sala Mar d'Amura, en el Cabanyal. Shyamy contó que el próximo concierto será el 26 de marzo y vendrá desde Málaga el saxofonista Enrique Oliver y su cuarteto valenciano con Albert Sanz en piano, Dario de Lecce en contrabajo y Tico Porcar en batería.

Si de algo puede presumir Sergio Terol es de amigos con buena conversación, gente a la que puedes estar escuchando durante horas porque siempre tienen algo interesante que contarte. El abogado Curro Ruiz de la Torre, el empresario Paco Catalán y Emi Motonishi, el neurólogo José Miguel Lainez y Elena Dionis, el presidente de la Fundación Bancaja, Rafa Alcón, Elena Gutiérrez y el notario Carlos Pascual, el empresario Carlos Pujadas y Carmen Salas, la diseñadora Rosa Lladró, Juan Valero de Palma y Pilina Rodrigo, Carlos Zafrilla y Amparo García Chapa, Manuel Aliaga, la presidenta de Industrias Alegre, Mónica Alegre y Maximiliano Olivas, el exconseller Máximo Buch, Katia Kozhurina, el catedrático Pepe Viña, Curro Solana, el extenista Álex Calatrava, Romina Martínez-Colomer…

En el grupo estaban también el presidente de la Fundación Incliva y Cañada Blanch, Juan Viña, y la traumatóloga Teresa Bas, que contaron emocionados que su hija Isabel Viña estaba nominada a un premio con enorme prestigio, aunque todavía no se puede hacer público. Isabel Viña es un sol de mujer, lleva en sus genes la inteligencia de los padres y ha fundado IVB, un laboratorio de suplementos alimenticios que optimizan el papel de las hormonas y los procesos metabólicos. Entre los invitados estuvo el matrimonio formado por Esteban Gridilla y Miriam de la Sierra, que viven en Madrid pero son de Pamplona, además de Cuchita Lluch, que sigue implicada con la Academia de Gastronomía de la Comunidad como cuando era presidenta, y de Javier Monedero.

Sergio Terol eligió los platos con todo detalle: morcilla y longanizas frescas de su pueblo, Ontinyent, coca de tomate, sobrasada, ensaladilla de Ricard Camarena, Shuba y embutidos eslavos preparados por su cocinera, ensaladilla Olivier, lengua de vaca con cebolla caramelizada, empanada de carne y cebolla y hasta pisto de El Bressol. No faltó el mejor cava valenciano, Tantum Ergo Rose y blanco.

Mientras Valencia vivía exultante sus Fallas más lluviosas, muchos valencianos aprovecharon la semana para escaparse a esquiar. En Baqueira estuvo la modelo Malén Burgos, que además de esquiar fue con su familia a Espot y a lago San Mauricio a ver nevar, el abogado Armando Martínez, la directiva del Valencia CF Mariola Hoyos, que no podía ir más estilosa en la nieve con ropa de esquí de la firma Jetset. Mariola pasó unos días esquiando con su marido, Óscar Alcaide. Ambos llevan una vida de película, tan pronto están en Saint Moritz, en París cenando con caviar y champán o viendo la ópera en Viena, ¡todo lujo y glamour!