María José Albert, Ana Joudi, Ana Peris, Hortensia Herrero y Mª Ángeles Fayos.

María José Albert, Ana Joudi, Ana Peris, Hortensia Herrero y Mª Ángeles Fayos. LP

El aniversario de la tienda de Max Mara se convierte en la cita más glamurosa

Hortensia Herrero, María José Albert, Pilar Pons o Carmen Sáez Merino acuden a la fiesta que organizó Rosa Morera

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:31

Una de las citas más glamurosas de la semana ha sido la celebración del treinta aniversario de la firma Max Mara, todo un referente de ... elegancia italiana que en Valencia encontró un enclave perfecto para fidelizar a varias generaciones de clientas. Rosa Morera, la empresaria que más entiende de moda en Valencia, recordó cómo comenzó con su madre en la tienda Angora, hasta que se animó a abrir su propia franquicia en un local emblemático, con techos altos y escaparates amplios. Tres reformas después, la tienda sigue siendo un lugar de encuentro de mujeres que buscan piezas atemporales y tejidos innovadores.

lasprovincias El aniversario de la tienda de Max Mara se convierte en la cita más glamurosa