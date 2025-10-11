El aniversario de la tienda de Max Mara se convierte en la cita más glamurosa

Una de las citas más glamurosas de la semana ha sido la celebración del treinta aniversario de la firma Max Mara, todo un referente de ... elegancia italiana que en Valencia encontró un enclave perfecto para fidelizar a varias generaciones de clientas. Rosa Morera, la empresaria que más entiende de moda en Valencia, recordó cómo comenzó con su madre en la tienda Angora, hasta que se animó a abrir su propia franquicia en un local emblemático, con techos altos y escaparates amplios. Tres reformas después, la tienda sigue siendo un lugar de encuentro de mujeres que buscan piezas atemporales y tejidos innovadores.

La fiesta de aniversario, con Catering Cinco, reunió a clientas fieles que ya han transmitido su pasión por la marca a sus hijas, en un relevo generacional que se pudo ver entre los corrillos. Allí se habló del mítico abrigo Teddy, creado con un tejido mullido de lana de camello que no pesa y ha marcado un antes y un después en la moda internacional.

La velada fue un escaparate de elegancia y estilo en el que coincidieron la empresaria y mecenas Hortensia Herrero, María José Albert, Pilar Pons, Begoña Císcar, Consuelo Gil y Desa Gil, Carmen Sáez Merino, Mª Ángeles Fayos, Mª José Navarro, Irene Balaguer, Ana Peris, Ana Morera, Lidia Moyano, Claudia Castellano, Sandra Román, Cristina Faubel, Berta Tortajada, Rocío de Miguel, Carmen Tecles, Sukaina Jannus, María González, Rocío Andrés, Carla Peiró, Ana Brugger, Claudia Mariño, Susana Sánchez, Cristina Hernández, Esther Segura, Amparo Ortuño, Ana Cobo, Inma Pardo y Carmina García Petit, que compartieron risas con una cena preparada por Catering cinco.

La agenda cultural ha estado estos días efervescente gracias a Abierto Valencia, la feria de las galerías de arte en la que participaron, entre otras, las galeristas Ana Joudi, Olga Adelantado y Ana Serratosa, que reunió en su ático de Pascual y Genís a amigos que no quisieron perderse la exposición del dúo germano Venske & Spänle con su obra Origins. No se lo perdieron la divina Carmen Scott, Mar Beltrán Alandete, Julia Pérez Broseta, Pepa Martínez y el propio comisario Pedro Medina.