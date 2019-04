Revista Valencia

¿Es compatible dedicarse al desarrollo espiritual y la meditación y al mismo tiempo abrazar la moda, las tendencias y la vida social? Para Teté García Martínez, coach y madre de dos niñas, rotundamente sí. «Me siento muy cómoda conviviendo con un estilo de vida pleno y consciente sin alejarme de las tendencias de la moda. Poder trabajarme interiormente sin dejar de tener vida social. En definitiva, estoy contenta de poder aunar dos mundos aparentemente contradictorios como son el material (mi armario) con el espiritual (mi filosofía de vida)». Esa dicotomía se nota también en su estilo, equilibrado y versátil. «Para la vida social me gusta llevar tacones, prendas más sexys, ceñidas e incluso cañeras. En mi día a día, elijo ropa más relajada y cómoda» .En su armario predominan las chaquetas, vaqueros, camisas blancas y una buena colección de bolsos y calzado. «Me gustan mucho los bolsos buenos. Los tengo de todos los modelos, estilos y tamaños». Cuando no sabe qué ponerse, recurre a un total look en negro, «pantalón, top, abrigo y bolso negro», junto a algún complemento importante, le gustan mucho las joyas. «Siempre busco piezas especiales, diferentes, atrevidas, auténticas y con carácter que me permitan transmitir una imagen fuerte, enérgica y segura de mí misma».

