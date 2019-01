Revista Valencia

Josep Lozano conoce la industria de la moda a la perfección. Lleva desde los veinte años trabajando en el mundillo, ya sea con modelos, organizado eventos de moda, colaborando con diseñadores o dirigiendo pasarelas. No es extraño que su armario esté lleno de prendas de diseñadores icónicos y piezas seleccionadas con ojo de experto. Para él, «la moda es mucho más que una forma de vestir, un negocio o una tendencia; es un lenguaje en sí misma. No te vistes igual para ir a pedir un crédito que para ligar». ¿Y cómo es su estilo? «Mi estilo es el del sentido común, aquello que perdura en el tiempo, a diferencia de modas pasajeras. En mi vida he abrazado mucho las tendencias, pero con los años he aprendido a seleccionar las más favorecedoras y que reflejan mejor mi personalidad: camisas cómodas, chaquetas y camisetas, abrigos, vaqueros y algún pequeño toque de extravagancia en los complementos. Tampoco puedes vivir de espaldas a las tendencias, porque entonces pierdes contemporaneidad».

