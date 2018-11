El mundo económico, presente en la gala

Los principales representantes de la economía de la Comunitat Valenciana estuvieron presentes en la gala de Valencianos para el Siglo XXI en su última edición. Desde el punto de vista institucional, acudió a la cita el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro; el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata; así como representantes y miembros de la Asociación Valenciana de Empresarios, así como el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez; el presidente de CSIF, Daniel Matoses; o del sindicato Independiente, David Palacios.

También los autónomos estuvieron representados por el presidente de ATA, Rafael Pardo; así como participaron diversas patronales sectoriales, tal que la construcción, la industria de componentes de automoción o las organizaciones agrarias AVA y La Unió.

La presencia de empresas destacó especialmente con la asistencia de Mercadona, Global Omnium, Ford Almussafes, Consum, Iberdrola o Dulcesol. Igualmente, acudieron representantes de entidades como Bankia, Caixabank, BBVA, Sabadell o Caixa Popular o de consultoras como Deloitte, PwC y Ernst & Young.

La cultura y la comunicación no fallan

El mundo de la cultura, el arte, la literatura, la música y el periodismo siempre muestra su apoyo a los Premios de LAS PROVINCIAS. Por la entrega de premios se pudo ver al director del Instituto Valenciano de Cultura, Abel Guarinos; el director adjunto del Audiovisual y la Cinematografía, José Luis Moreno; o el director general del Palau de les Arts, Francisco Potenciano. Desde el IVAM, uno de los galardonados, llegaron no sólo su titular, José Miguel G. Cortés; sino también los subdirectores de Colección y Exposiciones, Sergio Rubira; y de Actividades y Programas Culturales, Julia Ramón.

Rafael Alcón, de Fundación Bancaja, acudió acompañado por la presidenta del Club de Encuentro Manuel Broseta, Amparo Matíes. El presidente de la Asociación de Escritores y Críticos Literarios, Juan Luis Bedins y escritoras como María José Muñoz Peirats, Montse Solé o Begoña Valero compartieron ceremonia con otros autores como Ricard Bellveser y con miembros de la Acadèmia Valenciana de la Llengua como Àngel Calpe.

La compositora Ángeles López Artiga; responsables de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) como su decano, Federico Martínez-Roda, y su secretario, Javier Domínguez, no quisieron perderse una cita que también congregó al torero Javier Vázquez; al diseñador Miquel Suay; y al presidente de la Fundación Goerlich, Andrés Goerlich.

En el apartado de comunicación, amigos de medios como COPE, representado por Borja Rodríguez y Vicente Ordaz; el delegado de La Razón en la Comunitat, Iñaki Zaragüeta; la responsable de Europa Press, Elvira Graullera; la directora de Informativos de Valencia Siete, Silvia Costa; el director regional de la SER en la Comunitat, Bernardo Guzmán; la delegada de Antena 3 en la región y columnista de LAS PROVINCIAS, Rosa Rodríguez; y el director general de Relaciones Institucionales del grupo Prensa Ibérica, Julio Monreal, tampoco faltaron.

Cariño y apoyo del mundo de la empresa

Un año más el mundo de la empresa se ha volcado con LAS PROVINCIAS. en un evento patrocinado por la empresa automovilística FORD, el Grupo Porcelanosa y la multinacional española de telecomunicaciones Telefónica. En la gala hicieron acto de presencia una destacadísima delegación de miembros de agencias de publicidad, centrales de compras y anunciantes, que no quisieron perderse esta gran fiesta y de esta forma ser partícipes del tributo que se realizó a los galardonados. Tanto los representantes de las agencias como los anunciantes mostraron su expreso apoyo a este diario, al que consideran un elemento esencial para rentabilizar su inversión.

Entre la gran representación del mundo de la publicidad pudimos ver a José Pascual Pesudo, de Porcelanosa; David Flores, de Seat Levante Motor; Andrea Martínez y Miguel Parra, de Volkswagen Levante Wagen; Manuel Palma, de Automóviles Palma; Rosana García Velázquez y Ana Monedero, de Havas Media Levante; Almudena Berguillos, de Cuentas Imedes, Luis Piquer y Diego Valiente, de Publips-Serviceplan, Hector Berenguer, de Semevé; Borja García, de Marketing Valley; Majo Gimeno de Mamás en Acción, Luis Pardo, Matías Tejedor y Raquel Albiol, de 121MK, y Ignacio Millán de JC Decaux. Vicente Montañez, de Vicente Montañez Consulting, y Rosana Duart, de Mesfortjunts; Alicia Martínez y Puri Naya, de Delikia, Pepe Navarro y Ashley Lack, de Herbolario Navarro, Inma Merino, de AVE, Esther Cucala, de PWC, y Marta Iranzo, de EVAP, también acudieron a la invitación de nuestro periódico. En la recepción previa a la entrega de premios saludamos, asimismo, a Pau Pérez Rico, de El Corte Inglés, Pepa Crespo, de Bioparc; David Mazcuñán, de Nuevo Centro; Salvador León, de Grupo Técnico, los abogados, Manuel Mellado, Blanca Royo y miembros del Grupo Alonso y Sánchez Abogados .

Belén Campos, de Clínica Quirón y Natalia Segrelles, estuvieron, igualmente, acompañándonos durante el acto el que contamos también con la presencia de Carmen Elio, de Milar, y Jorge Muñoz y Rebeca Juanes, de la consultoría Jorge Muñoz Consultores; Vicente Tarancón, de Luanvi; Juan Carlos Grau, de Work Capital, y Enrique Teruel García de la asesoría Box22.

El deporte también se hace notar

Como no podía ser de otra manera, las tres principales entidades deportivas de la ciudad no se quisieron perder este evento que año tras año celebra LAS PROVINCIAS. Valencia CF, Levante UD y Valencia Basket cumplen cada edición de esta gala con una presencia notable, conscientes de que es un día en el que también se habla de deporte. En esta ocasión, los dirigentes y representantes de los clubes quisieron dar con su presencia el merecido homenaje a la tenista Anabel Medina. Los primeros en llegar fueron los directivos del conjunto azulgrana, con su presidente, Quico Catalán, al frente. Junto a Catalán acudieron Francisco Fenollosa, satisfecho por cómo está transcurriendo la temporada, el consejero Víctor Martínez y Alberto Gil, responsable de comunicación. Más tarde harían acto de presencia los enviados valencianistas. Venían directos de la presentación del libro del centenario Juan Sol, que lo hizo acompañado de Mariola Hoyos, y Ricardo Arias. Apenas unos minutos después aparecerían los miembros del Valencia Basket. Paco Raga, como consejero delegado, encabezaba la representación del club de baloncesto, y junto a él Jesús Villarreal, Guillermo Calvo y Vicente Chilet, todos miembros del departamento de comunicación de la entidad. En solitario apareció Federico Varona, un apasionado del fútbol, del baloncesto y también del triatlón, y que hace algunos años llegó a presidir la Fundación del Valencia CF. Juntos, también procedentes del acto del libro del centenario valencianista, llegarían dos columnistas de LAS PROVINCIAS: Miquel Nadal y Francisco Lloret. Y de un balón redondo a uno ovalado. El CAU Valencia lleva desde un tiempo hacia aquí tratando de dar un salto de calidad no sólo en su proyecto deportivo sino también en su estructura. Prueba de ello es la presencia en el departamento de comunicación del periodista Juanjo Romero, que vino con el director general, Eduardo González. Y eufóricos por los recientes éxitos deportivos se presentaron Julián Lafuente, representando a la Fundación Trinidad Alfonso, y Álex Heras, del Maratón de Valencia. La cita del día dos está al caer.