Homenaje a María José Grimaldo

Gonzalo Zarranz, presidente del Consejo de Administración de Federico Domench, empresa editora de LAS PROVINCIAS, tomó la palabra tras la entrega de los galardones. Tras realizar una reflexión sobre el mundo del periodismo, presentó el premio especial a María José Grimaldo, subdirectora de LAS PROVINCIAS, recientemente fallecida. Zarranz, después de repasar y loar la trayectoria de Grimaldo, su carácter arrollador, confesó la gran emoción vivida en el periódico por el enorme interés y cariño generado entre los lectores y la sociedad valenciana a causa de la pérdida de la periodista de Benimàmet. Su recuerdo fue una presencia constante a lo largo de toda la gala.

«Detrás de nosotros vendrán otros, de la misma manera que es posible que ya esté colaborando de becaria o meritoria en prácticas en alguna sección, en alguna delegación, en algún blog digital, sentada a lo mejor en alguna de estas butacas… quizá ya esté entre nosotros una joven muchacha que con talento, trabajo y apoyo pueda convertirse en la siguiente María José Grimaldo, la extraordinaria subdirectora y jefa de la Redacción de LAS PROVINCIAS durante los últimos diez años, que nos acaba de dejar. Ese sería el mejor legado para la compañera inolvidable y la mejor muestra de la energía propia y específica que mueve a este periódico y a su comunidad de lectores, por encima incluso de cada uno de nosotros», señaló Quirós durante un discurso que cerró señalando: «Nada más. Como diría Majo Grimaldo, 'Va de Bo», en referencia al título de la columna de opinión que publicaba los jueves la periodista.

Gonzalo Zarranz y Julián Quirós recordaron la figura de la periodista valenciana

Quirós fue el encargado de entregar el premio especial, que recogió Pepe Morató, hijo de Grimaldo. Previamente, se emitió un vídeo de homenaje a la periodista en el que, con su voz de fondo hablando sobre el periodismo, se repasó su trayectoria profesional y personal. «Agradezco este premio de LAS PROVINCIAS, que fue la segunda casa de mi madre. Aún no me creo que no volveré a verla llegar a casa del periódico. Ella era fuerza y energía, y por ella tenemos que seguir adelante», señaló Morató, que recibió el aplauso más cálido y prolongado de la noche.

Julián Quirós, Pepe Morató y Gonzalo Zarranz, en la entrega del premio especial dedicado a la subdirectora de LAS PROVINCIAS, María José Grimaldo.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el inicio de su intervención, también quiso recordar la figura de Grimaldo y la intervención en la gala de su hijo. «Pepe, qué orgullosa estaría de ti tu madre», comenzó diciendo el jefe del Consell, quien rememoró alguna de sus conversaciones con la subdirectora.

«Gracias, Majo, por preservar la esencia del periodismo, la curiosidad y el sentido crítico», señaló Ximo Puig

«Me contaba que de pequeña leía el periódico y le llevaba la contraria a las monjas del colegio. El periodismo es, precisamente eso, curiosidad y sentido crítico. Gracias, Majo, por preservar esa esencia. Esta es una noche de sentimientos encontrados. El recuerdo de Majo recorre el acto, una fiesta especial y no es facil superar la pérdida de un torbellino de de periodismo. Echaremos de menos hoy, como siempre, hacernos una foto con ella y sus amigos de Xàbia», recordó el presidente de la Generalitat. Tras la gala, familiares de Grimaldo y redactores de LAS PROVINCIAS se hicieron una foto sobre el escenario.