Zulima Pérez, crecida a la sombra del Botánico

Sobre Zulima Pérez no hay dudas. Es licenciada. Relicenciada. Y doctora. Su currículum académico existe y fue muy peleado por esta mujer de Alcoi, nacida ... en 1980, que es profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de València, desde hace años con un pie en la actividad política y otro en la universitaria. A los 35 años se convirtió en secretaria autonómica de Transparencia. Estaba en territorio «hostil», en una conselleria dirigida por Compromís, donde algunos de sus altos cargos no la miraban con buenos ojos. Pérez está acostumbrada a manejarse en ese tipo de espacios un poco líquidos. En cualquier caso, esa capacidad para manejarse en ambientes variados no implica que la nueva comisionada especial del Gobierno para la reconstrucción de Valencia tras la dana no sepa dónde está. Ni que nadie sepa su ubicación.

Pérez es un producto clásico del PSPV y del Botánico. Una pura sangre de los socialistas valencianos. Estaba en el lugar correcto en el momento adecuado, lo cual no es sencillo. Su papel político ha sido evidente, pero no sobresaliente, en el segundo o tercer escalón del Consell, sin metidas de pata ni patinazos notables en sus espacios de gestión. Es cierto que nunca estuvo pisando terreno ardiente. Fue concejal del Ayuntamiento de Alcoy entre 2003 y 2007, y tras su paso por Transparencia, se convirtió en subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en mayo de 2018, que era ya un área dominada por el PSPV. Durante la segunda legislatura se convirtió en la directora general de coordinación del diálogo social. Pérez tiene un trato afable y la clásica capacidad de encaje de los socialistas, lo que le permitió manejarse bien entre la patronal y los representantes sindicales durante el segundo tramo del Botánico. Esa capacidad de diálogo y su experiencia como testigo de negociaciones entre partes con intereses muy diversos debería servirle para un puesto para que debería engrasarse la coordinación con el Consell, que no es precisamente una administración amiga del Gobierno de España, el último destino de Pérez hasta ahora. Volvió a la universidad cuando la izquierda salió del Consell. Su buena relación con el alto mando del PSPV, por ejemplo con Arcadi España, secretario de Estado en el Ministerio de Política que dirige Ángel Víctor Torres, le permitió volver al trajín político, en esta ocasión como asesora de España. Ahí estaba hasta que estalló todo el problema con España.

