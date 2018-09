Ximo Puig lamenta que Cataluña «no quiera saber nada de nosotros» El president de la Generalitat, Ximo Puig, interviene durante una sesión en Les Corts. / EFE El presidente de la Generalitat valora la ausencia de Torra en el acto reivindicativo del corredor mediterráneo en Cataluña ISABEL DOMINGO Valencia Jueves, 27 septiembre 2018, 16:39

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado hoy la ausencia de su homólogo catalán, Quim Torra, en el acto organizado por los empresarios valencianos en Barcelona para defender el corredor mediterráneo. «Me hubiera gustado que estuviera», ha señalado el jefe del Consell al finalizar el acto en el Palacio de Congresos.

Puig ha destacado que ahora el gobierno catalán parece «que no quiera saber nada de nosotros», en referencia a la Comunitat. «Hemos estado veinte años en que no hemos querido saber nada de Cataluña. Desde hace unos años nosotros lo hemos intentado y ahora el que no quiere es el gobierno de Cataluña. Nosotros sí queremos porque creemos en el diálogo».

El presidente también ha recordado la «relación especial» en cuestiones económicas que mantiene la Comunitat con Cataluña, cuyo presidente no ha asistido y en su representación ha acudido el conseller de Territori, Damià Calvet.