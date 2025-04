El WhatsApp de Argüeso en las horas clave de la dana: «El 112 no admite llamadas porque están saturados»

Emilio Argüeso, el exsecretario autonómico de Emergencias imputado en la investigación de la dana, ha presentado un informe pericial de su móvil. Lo hace horas ... antes de su declaración como investigado, que se producirá el próximo viernes. El dosier supuestamente hace un repaso de los mensajes y llamadas que se produjeron los días 28, 29 y 30 de octubre. Los más valiosos, por su contenido, son los de la jornada de la dana. El especialista, elegido por su abogado, asegura que el WhatsApp no ha sido manipulado.

El chat con Salomé Pradas no aporta demasiada información sobre las horas clave. A primera hora de la mañana, Argüeso le comenta que los colegios no cerrarán en Valencia. A las 13.25 dejan de mandarse mensajes. El último WhastApp es de una cuestión banal. «¿Te subo una coca-cola?». Al día siguiente hablan de la movilización de medios y el ofrecimiento de otras autonomías. Y de la situación crítica en algunos municipios. «Sé que vas a tope pero me acaba de llamar Pepe Forés (Llombai) está con alcaldes de la zona . Tienen que subir 15 km para poder hablar por teléfono. Sin electricidad, agua etc . Me dice que hay mucho caos porque no tienen información», apunta Pradas.

En una conversación con un empresario que le reclama ayuda desde una nave por la crecida del nivel de agua, el dirigente autonómico admite que el 112 está «saturado». Este mensaje se produce a las 20.42, minutos después del envío del Es-Alert. Un militar, en otro chat, reclama ayuda a Argüeso para que no se olviden de su hija y la rescaten. «Esto es un horror», parece derrumbarse el secretario autonómico. «Me ha costado pelearme con un montón para que vayan allí porque hay un lío del copón en todas partes». A las 23.33, reconoce: «Estamos colapsados».

En otra conversación con un policía, confiesa una vez más la saturación del 112. «De hecho me he tenido que venir a la sala porque el 112 no admite llamadas porque están saturados». Esto se produce a las 20.33. Pero esta versión contrasta con la difundida hasta la fecha por la Generalitat de que se desconocía en el Cecopi la situación que se vivía en Emergencias.

El análisis del terminal ofrece información de un grupo de la Conselleria de Igualdad, que está especialmente activo desde primera hora de la mañana. Los profesionales, con la vicepresidenta Susana Camarero a la cabeza, realizan un seguimiento de los centros y residencias bajo su responsabilidad y de los problemas que van surgiendo como consecuencia de las lluvias. En ese contexto, alrededor de las 14.44 horas, Argüeso informa desde Carlet: «Se está poniendo la cosa muy fea, está lloviendo con gran intensidad y con mucho aparato eléctrico. Los barrancos están a punto de colapsar», alerta.

Todavía resulta más incomprensible que con la información que disponía Argüeso en ese momento no se convocara el Cecopi, la reunión de los responsables de Emergencias, hasta las 17 horas. Demasiado retraso. En los chats de Argüeso no aparece ni una sola mención al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.