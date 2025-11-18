Vox volverá a plantar al Rey y no acudirá al acto del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía

Vox volverá a plantar al Rey, como ya hizo el 12 de octubre, y no participará este viernes en el acto del Congreso con motivo ... del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía, una cita a la que acudirán Felipe VI, doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La portavoz del partido de Santiago Abascal en la Cámara baja, Pepa Millán, ha justificado su ausencia con el argumento de que los actos de esta semana para conmemorar el final del franquismo no son «un homenaje a la democracia, ni a la Transición ni al Estado de derecho», sino «una oda al régimen totalitario de Sánchez, una trampa donde se van a ensalzar todas estas leyes, toda esta ideología que lo que hace es dividir y enfrentar a los españoles en nombre de su sectarismo».

Millán ha considerado la celebración como un «un sainete preparado por el Gobierno» y ha criticado al PSOE por considerarse «los creadores de España». «España no nace con el PSOE, más bien, muere cada día un poco en manos de este Gobierno», ha señalado.

Fuentes de Vox han concretado que la formación «no participará en ningún acto con el Gobierno en el que no pueda coger un micrófono y denunciar la acción criminal y corrupta del Ejecutivo». «No vamos a compartir espacio con un Gobierno corrupto que utiliza a todas las instituciones del Estado -también a la Corona- para tratar de blanquearse y fingir una normalidad institucional que no existe», sostienen desde el partido de derecha radical, que considera que la ley de memoria histórica «busca la deslegitimación de la Corona, el enfrentamiento entre españoles y, en última instancia, un cambio de Régimen».

No es la primera vez que Vox se desmarca de un acto en el que participa el Rey. El presidente del partido, Santiago Abascal, se ausentó del desfile militar del 12 de octubre, presidido por Felipe VI, porque «sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez donde pueda denunciar la corrupción», según aseguró entonces. «No se puede ni se debe fingir normalidad institucional con un Ejecutivo ilegítimo que está dinamizando el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y que con sus alianzas internacionales está poniendo en grave peligro la seguridad de los españoles«, dijo la formación.

La ausencia de Vox en el acto institucional de este viernes se une a la ya anunciada de varios socios del Gobierno. Los dos representantes de Sumar en la Mesa del Congreso (la vicepresidenta tercera, Esther Gil de Reboleño, y el secretario primero, Gerardo Pisarello) anunciaron la semana pasada que no acudirán a la cita de la Cámara baja, igual que previamente lo habían hecho ERC, Bildu, PNV, BNG y Podemos, además de Junts.

La Cámara baja ha organizado para el 21 de noviembre, víspera del aniversario, el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', en el que participarán los Reyes y sus hijas y que, bajo la dirección de los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo, contará con la presencia de Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, los dos padres de la Constitución de 1978 todavía vivos, así como de la académica Adela Cortina, y la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

También el viernes, pero en el Palacio Real, Felipe VI entregará los toisones de oro a su madre, la reina Sofía, al expresidente del Gobierno Felipe González, y a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. En este acto, sin embargo, no estará el rey emérito, Juan Carlos I, excluido por Felipe VI, aunque la celebración se realiza por el aniversario de su subida al trono. Ya el sábado se celebrará un almuerzo en el Palacio de El Pardo de carácter «familiar y privado» que reunirá al monarca con el resto de su familia cercana y al que sí está invitado Juan Carlos I.