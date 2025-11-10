Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. EFE

Vox sigue «a la espera» del candidato del PP en Valencia, pero prioriza «políticas y no sillones»

El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, sitúa como suelo de un posible acuerdo el pacto presupuestario alcanzado con Mazón

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este lunes que a su partido «le da igual» el candidato que proponga el PP, pero ... que aun así, están «a la espera» del nombre del sustituto de Mazón para desde ese momento comenzar a «explorar la disposición del candidato para acordar esas políticas que permitan acelerar esa reconstrucción de Valencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  2. 2

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  3. 3

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  4. 4 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  6. 6 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  7. 7

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»
  8. 8

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  9. 9

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  10. 10

    «Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vox sigue «a la espera» del candidato del PP en Valencia, pero prioriza «políticas y no sillones»

Vox sigue «a la espera» del candidato del PP en Valencia, pero prioriza «políticas y no sillones»