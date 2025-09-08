Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil abre diligencias por los altercados en Moncada donde intervino un concejal
José Antonio Fuster, portavoz de Vox. Efe

Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»

El portavoz de la formación de Santiago Abascal, José Antonio Fuster, asegura que el Gobierno ha estado desde la masacre del 7 de octubre al lado de la organización terrorista

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:26

Vox considera que las nueve medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra Israel no vienen más que a certificar que el Gobierno de coalición ha estado ... del lado de Hamas desde la misma masacre del 7 de octubre de 2023 en la que comandos terroristas asesinaron a 1.195 personas y secuestraron a otras 251.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  5. 5 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  8. 8

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10 Europa cambia el plazo para reclamar miles de euros a quien compró un vehículo con el precio inflado entre 2006 y 2013

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»

Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»