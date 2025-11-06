Vox advierte a Sánchez y su Gobierno que «si no dan explicaciones en Les Corts, las darán en los tribunales»

Vox, a través de su portavoz en Les Corts Valencianes, ha advertido a Pedro Sánchez y a su Gobierno que «si no da explicaciones ante ... los valencianos en Les Corts, las darán en los tribunales» por su gestión de la dana en Valencia.

José María Llanos, sentado en la sala de comisiones por donde van a desfilar decenas de personas en el Parlamento valenciano, ha explicado en un vídeo que «aquí tenían que comparecer el señor Sánchez, Grande-Marlaska, Margarita Robles y la ex ministra de transición ecológica Teresa Rivera, así como la delegada del Gobierno fiscal Bernabé el próximo día 11 de noviembre para dar explicaciones a los valencianos por su abandono por su traición en la riada y en los días posteriores».

Según Llanos, los responsables del Gobierno «no hicieron las obras hídricas durante siete años de Gobierno que hubiera evitado la gran mayoría de las víctimas mortales. Margarita Robles no envió al ejército hasta más de cuatro días después cuando lo había enviado a ayudar a Marruecos; Teresa Rivera se estaba preparando su examencito en Europa y Sánchez estaba paseándose de románticamente por la India», ha recordado.

«No quieren venir a dar explicaciones. No quieren venir a dar la cara ante los valencianos siguiendo con la traición desde el primer día. El Partido Popular les ha blanqueado ofreciéndoles un cabeza de turno y ahora el señor Sánchez se quiere salir de rositas», denuncia. «Pero Vox no lo va a consentir. Si no dan explicaciones ante los valencianos en Les Corts Valencianes, las darán en los tribunales».