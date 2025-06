Vox reprocha a Bernabé que no aporte documentación para investigar la dana en Les Corts«

La Comisión de Investigación creada en Les Corts y presidida por Vox ha solicitado datos concretos, documentación, a la Confederación Hidrográfica del Júcar en relación ... al día de la dana. La CHJ es un organismo público que depende del Gobierno central. Y precisamente esa vinculacion es la que alega la delegada gubernamental en la Comunitat, Pilar Bernabé, para rechazar la petición de documentación, argumentando que el parlamento valenciano no puede controlar de ningún modo la actividad de la CHJ por ser un organismo que solo debe dar cuentas ante poderes públicos de ámbito nacional. Los voxistas han considerado que Bernabé busca excusas para no colaborar en esclarecer lo que ocurrió el 29 de octubre.

«La delegada de Gobierno nos niega a la Comisión de Investigación los documentos que se le ha solicitado. Nos dicen que la Comisión de Investigación no tiene derecho a conocer los documentos que tienen relación directa con lo acaecido el 29 de octubre», recalca José María Llanos, síndic de Vox en Les Corts.

El voxista explicó que «queremos saber si hubo avisos, si no los hubo; si hubo diligencia o total incompetencia. Pero no, no tenemos derecho a conocerlos. Esta información solo puede tenerla el Congreso de los Diputados. A estos que se les llena la boca de autogobierno... nos niega ahora la documentación».

Bernabé, a través de una respuesta por escrita remitida a Les Corts, señala que ha recibido una solicitud de documentación, ante lo cual, la delegada del Gobierno recuerda «que las facultades de control político» de la Cámara valenciana «se circunscriben» a autoridades y funcionarios de la Comunitat, «sin que sea posible que, mediante esa facultad, los parlamentarios autonómicos invoquen alguna relación de la información o documentos solicitados con los intereses o competencias autonómicas, y que puedan ejercer un control directo o indirecto de los órganos y autoridades del Estado».

La delegada del Gobierno advierte que la posibilidad de Les Corts de solicitar documentación a la Administración General del Estado «han de interpretarse de acuerdo con la Constitución», y que el control y fiscalización del parlamento valenciano no incluye al Gobierno central. Bernabé apela al Tribunal Constitucional para considerar que la comisión de investigación de Les Corts pretende ejercer un control político sobre la CHJ. «Por eso, solicitud de información o documentos a la a la Administración General del Estado, así como al conjunto de ente que conforman el sector público estatal, en tanto instrumento de control político, corresponde exclusivamente a las Cortes Generales«, o sea, al Congreso o al Senado.

«Es evidente, y esto es una muestra más, por eso hablo de un nuevo capítulo de la traición y la infamia del PSOE, que el partido socialista, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no quería una Comisión de Investigación en Les Corts. Sí ha aceptado la del Congreso de los Diputados, suponemos que porque la tendrá controlada con los socios que le mantienen en el sillón al señor Sánchez», ha criticado Llanos.

Para Llanos, «el Gobierno de Sánchez tiene mucho que ocultar de su conducta criminal por acción y por omisión del deber de socorro a los valencianos».