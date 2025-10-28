Vox redobla la presión sobre el PP para que «deje de marear» y presente ya la moción de censura

Vox ha redoblado este martes la presión sobre el PP para que el partido de Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura contra ... Pedro Sánchez una vez que Junts anunciara este lunes su ruptura con el Gobierno. «El PP lleva coqueteando un año con la idea de la moción de censura. Que dejen de marear y la presenten ya», ha afirmado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que sin embargo, no ha adelantado el sentido del voto de su partido en esta hipotética moción: «Cuando esté encima de la mesa, ya veremos los demás lo que tenemos que hacer».

La posibilidad de ir junto al PP y el partido de Carles Puigdemont, aunque se trate de una moción de censura instrumental para echar a Sánchez, pone en alerta al partido de Santiago Abascal. «Todos sabemos que no saldría gratis. Lo que no queremos es pasar de un Gobierno del PSOE extorsionado por Junts a uno del PP al que le ocurra lo mismo», ha afirmado.

«¿Que nos está dejando caer a todos los españoles, que vamos a pasar de un Gobierno del PSOE en manos de los golpistas a uno del PP en manos de los golpistas también? No queremos un cambio que sea solo para ponerme yo», ha continuado Millán, que ha insistido en ese argumento: «No aceptaremos ir a un Gobierno bajo el PP, pero extorsionado por Junts».

La portavoz de Vox también rechaza las críticas de los populares, que consideran que la formación de Abascal y los socialistas comparten un mismo objetivo, desgastar el liderazgo de Feijóo. «Nos hace mucha gracia que el PP salga hablando de pinzas y de historias, la única pinza que hay es la que llevan haciéndole durante demasiados años el PP y el PSOE a todos los españoles apoyándose sobre minorías separatistas para llegar al poder, que es lo que han hecho toda la vida», se ha defendido Millán.