Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
El líder de Vox, Santiago Abascal. EP

Vox intenta que el PP no capitalice en Extremadura el cierre de Almaraz

Abascal critica por igual a los populares y al PSOE: «Son unos puñeteros mentirosos que pactan en Bruselas la política migratoria y el Pacto Verde, pero les vamos a quitar la careta»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

Vox no quiere que el PP reciba el 21 de diciembre en Extremadura todos los votos de los descontentos con el cierre de Almaraz, el ... asunto central de la precampaña electoral en esta comunidad autónoma. El partido de derecha radical sabe que el rechazo del PSOE a la enmienda del PP para derogar el calendario de la clausura de la central nuclear pasará factura al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, pero también quiere que pese sobre su adversaria popular, María Guardiola. Por eso, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este lunes por igual al PSOE y al PP del negro futuro de Almaraz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2 Los famosos que han estado en Cheste
  3. 3 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  4. 4 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  5. 5

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  6. 6 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  7. 7

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  8. 8

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  9. 9 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  10. 10 Un octogenario herido al caer a una acequia en un accidente en Alboraia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vox intenta que el PP no capitalice en Extremadura el cierre de Almaraz

Vox intenta que el PP no capitalice en Extremadura el cierre de Almaraz