Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»

Las acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos de la derecha continúan subiendo de todo. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha ... exigido al PP que deje de «colaborar con el enemigo». «Nosotros tenemos claro quién es el enemigo y también tenemos claro quién colabora con el enemigo», ha asegurado este martes Millán en la Cámara baja.

La ausencia del líder de Vox, Santiago Abascal, en el desfile del 12 de Octubre, endureció las hostilidades entre las dos formaciones, que llevan semanas en un enfrentamiento abierto. El domingo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que el plante «era propio de partidos como Bildu». El lunes, Abascal se mostró «perplejo» por la comparación de Feijóo, que a su vez, afirmaba que Vox y el PSOE estaban haciendo una «pinza» a los populares. «La única pinza que existe es la que hace el PP con el PSOE. Nosotros tenemos muy claro quién es nuestro enemigo y quién colabora con el enemigo cuando no debería hacerlo», ha señalado Millán.

Los acuerdos entre socialistas y populares en instituciones como el Poder Judicial o RTVE son, a juicio de Vox, la prueba de que los dos partidos mayoritarios «se han sentado a pactar siempre lo mismo para aplicar las mismas políticas». «Lo que tiene que hacer el PP es hacer oposición y dejar de mentir y confundir a la gente», ha insistido Millán. «¿Dónde está la pinza? Aquí el único que ha ofrecido pactos al PSOE para terminar de pegarle la puntilla a los españoles, ha sido Feijóo diciendo en la última campaña de generales que confiaba en que el PSOE evitará que el PP tuviera que pactar con Vox», ha reiterado.