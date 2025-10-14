Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. EP

Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»

«La única pinza que existe es la que hace el PP con el PSOE», afirma la portavoz del partido de Abascal en el Congreso, Pepa Millán

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:27

Las acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos de la derecha continúan subiendo de todo. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha ... exigido al PP que deje de «colaborar con el enemigo». «Nosotros tenemos claro quién es el enemigo y también tenemos claro quién colabora con el enemigo», ha asegurado este martes Millán en la Cámara baja.

