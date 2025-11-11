Vox elude pronunciarse sobre Pérez Llorca y se centra en negociar más allá del pacto presupuestario firmado con Mazón
El partido de Abascal exigirá a los populares medidas más duras contra la inmigración irregular y contra el Pacto Verde
Madrid
Martes, 11 de noviembre 2025, 14:04
Vox ha conocido la designación de Juanfran Pérez Llorca como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana a la vez que los ... medios de comunicación, ni siquiera cinco minutos antes. «Estamos a la espera de que nos lo comuniquen oficialmente», ha afirmado el secretario general del partido, Ignacio Garriga, que sin embargo, ha asegurado no sentirse molesto por no enterarse con ninguna antelación del nombre de la persona con la que tendrán que cerrar un pacto en los próximos días.
«Esperábamos que el PP designara un interlocutor, pero para hablar de ideas y de puntos estratégicos», ha dicho Garriga, que estaba a punto de comenzar su intervención en la rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional del partido cuando ha saltado la noticia.
Aunque en los últimos días han presionado al PP para que acelerara el nombramiento del candidato al Consell, en Vox mantienen que lo importante no era el perfil del sustituto de Carlos Mazón, sino la negociación, que ahora empieza en serio y que tiene una base muy clara: el pacto presupuestario firmado entre las dos formaciones en mayo de este año, que los de Abascal aspiran a superar.
Mazón ya había aceptado algunas de las líneas rojas marcadas por Vox, como reducir las subvenciones a las ONG que ayuden a la acogida de inmigrantes irregulares o acabar con los impuestos verdes, elaborar una nueva ley forestal y proteger la ganadería extensiva, dentro de su cruzada contra el Pacto Verde. Ahora su objetivo es llegar más allá, y para ello propondrán al PP ahondar en las mismas materias, pero con medidas como el rechazo total a la llegada de menores inmigrantes no acompañados y contra el «punitivismo» ecológico o bajadas de impuestos; medidas que los populares, en principio, se muestran receptivos a acordar.
Con Pérez Llorca, que ya negoció con Vox los presupuestos, la formación de derecha radical quiere constatar si «el PP sigue realmente con esa disposición negociadora y de cambiar las cosas o, por el contrario, no», ha subrayado Ignacio Garriga, que el viernes se reunió en Valencia con interlocutores populares (no ha desvelado quiénes) y a partir de ahora acelerará las conversaciones «para avanzar de manera urgente» ante la necesidad de políticas para la reconstrucción en Valencia. «Cada día que pasa ya es tarde», ha avisado el secretario general de Vox.
