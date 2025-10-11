Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

EP

Vox, en busca del rédito del desgaste del PP con la dana

Radiografía. La caída en desgracia de sus principales referentes se compensa al evitar el deterioro de una gestión, siempre monitorizada por Madrid

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 01:30

La radiografía de Vox resulta ahora muy diferente a la del comienzo de esta legislatura, convulsa en sus inicios por el pacto del PP con ... el partido populista, y dinamitada por completo tras la dana del pasado 29 de octubre. En lo superficial, lo más evidente, destaca el cambio de líderes de la organización. Un director de casting como el que escogió a las dos referencias de la formación no saldría en los títulos de la película. Primero con el caso de Carlos Flores Juberías, cara más visible de Vox en la Comunitat –más allá de cargos orgánicos– se vio obligado a 'refugiarse' en el Congreso de los Diputados tras la difusión de una sentencia de malos tratos a su pareja hace más de 20 años. Aquello le cerró las puertas a cualquier presencia en el Consell, tal y como Mazón expuso en aquella negociación en la que en media mañana se levantaron los pilares de cuatro años de gobierno de centroderecha.

