Villarejo sitúa a Garzón tras la filtración de los bolsos regalados a Barberá

La conversación del policía con López del Hierro

El audio difundido por Moncloa.com entre el marido de María Dolores de Cospedal y el polémico comisario dura algo más de dos minutos. La parte más sustancial es el primer minuto y medio. A continuación, se reproduce parte del diálogo.

Villarejo: También le advertí (a Juan Cotino) de que había una investigación abierta, me parece que te lo dije a ti, del presidente de la Diputación de Alicante (Joaquín Ripoll).

Ignacio López del Hierro: Sí.

V: Hay una investigación abierta, tiene el teléfono pinchado y está entrando mucho Zaplana.

ILH: ¿Está entrando mucho a…?

V: Mucho. Las llamadas. Y además, hombre, lo que pasa es que…

ILH: (ininteligible)

V: Bueno, pero quería el Garzón, y Garzón se enteró del tema, y habló con Juan Antonio (González, comisario general de la Policía Judicial) le pidió una copia de las cintas para publicarlo. Como ya el otro está escarmentado por los bolsos de Rita que fue Garzón el que (no se entiende)... y tal... y que va a tener problemas... El tío pidió una copia y no se qué y mi amigo me avisó y yo avisé al director y le dije: 'Vamos a tener otro lío que este tío está zumbado y tu eres un tío recto. Coño, habla con Alfredo y dile si él autoriza o no el tema.... Les puse contra la espada y la pared porque si este cabrón -en referencia a él mismo- se ha enterado podemos tener lío... Entonces dice Alfredo que no, que estos son cosas de Juan Antonio que está zumbado, nada de filtrar cosas, vamos a dejarnos de cachondeo, que voy a ver si apaciguo las cosas con el PP».